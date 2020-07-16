Что делать, если поднялось давление: ТОП-3 продукта-помощника
Повышенное давление - весьма неприятное состояние, когда делать что-либо крайне трудно, но все же нужно.
Чеснок
Исследования многих медиков доказали: чеснок - суперфуд, богатый полезными веществами для эффективной работы иммунной системы. К примеру, одна головка овоща содержит в себе аллицин - вещество, которое не позволяет различным вирусам попадать в наш организм. Отсюда и привычка есть чеснок зимой во время сезонных гриппов. Также в чеснок есть белки, которые помогают организму выработаю антитела, положительно влияющие на иммунитет. Помимо этого, продукт способствует снижению уровня холестерина в уроки. А активные вещества снижают вязкость крови и уменьшают риск развития тромбозов до нуля.
Молочный белок
Чай каркаде
Врачи полагают, что чай, заваренный в домашних условиях, положительно действует на снижение кровяного давления. Такой напиток полезен из-за содержания целого ряда полезных элементов: кальция, магния, пектина, калия, фосфора и множества антиоксидантов. Также каркаде относится к напиткам низкой калорийности, поэтому отлично подойдет для тех, кто сидит на строгой диете.
Напомним,