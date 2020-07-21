Как избежать появления грибка на ногтях: полезные советы

Летом проблема появления грибка на ногтях становится еще более актуальной ввиду ношения открытой обуви.

Носите обувь по размеру

Грибок - не просто косметический дефект, который приносит дискомфорт в обществе. Грибок - образования плохих микроорганизмов на пластине ногтя, которые полностью поражают не только его, но еще и весь организм. Чтобы избежать этой проблемы, обязательно сделайте следующие несложные действия.

Ваша обувь должна соответствовать размеру ноги. Носить в летнее время тесную обувь не рекомендуется. Это может нарушить кровоснабжение стоп, что приведет к чрезмерному трению пальцев, а также будет способствовать врастанию ногтей. Кожа на ногах с такими травмами легко может стать почвой для появления грибка.

Выбирайте обувь из натуральных материалов

Будьте осторожны в магазинах

Дело в том, что синтетика создает так называемый "парниковый эффект". Он приводит к задержке лишней жидкости внутри обуви. Такая ситуация - отличная среда для появления грибка на ногтях. А вот лечить его потом достаточно сложно в домашних условиях.

Откажитесь от примерки обуви в магазинах на босую ногу. Примерка должна производиться либо в ваших носках, либо в одноразовых, которые выкинут при вас же. Обязательно контролируйте этот пункт, чтобы избежать возможных последствий.

Носите сменную обувь

В гостях, бассейне и на пляже заведите себе за привычку брать отдельный комплект обуви под чужой дом. Вежливо откажитесь от предложенных тапочек. Конечно, вы можете поверить на слово гостям о чистоте обуви, однако лучше просто остановиться на вашем варианте тапочек.

Напомним,