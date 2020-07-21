Как избежать появления грибка на ногтях: полезные советы
Летом проблема появления грибка на ногтях становится еще более актуальной ввиду ношения открытой обуви.
Носите обувь по размеру
Ваша обувь должна соответствовать размеру ноги. Носить в летнее время тесную обувь не рекомендуется. Это может нарушить кровоснабжение стоп, что приведет к чрезмерному трению пальцев, а также будет способствовать врастанию ногтей. Кожа на ногах с такими травмами легко может стать почвой для появления грибка.
Выбирайте обувь из натуральных материалов
Будьте осторожны в магазинах
Откажитесь от примерки обуви в магазинах на босую ногу. Примерка должна производиться либо в ваших носках, либо в одноразовых, которые выкинут при вас же. Обязательно контролируйте этот пункт, чтобы избежать возможных последствий.
Носите сменную обувь
В гостях, бассейне и на пляже заведите себе за привычку брать отдельный комплект обуви под чужой дом. Вежливо откажитесь от предложенных тапочек. Конечно, вы можете поверить на слово гостям о чистоте обуви, однако лучше просто остановиться на вашем варианте тапочек.
Напомним,