Как избежать появления грибка на ногтях: полезные советы

21 июля 2020 11:30 Антонина Старовойт
Как избежать появления грибка на ногтях: полезные советы
Как избежать появления грибка на ногтях: полезные советы
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Летом проблема появления грибка на ногтях становится еще более актуальной ввиду ношения открытой обуви.

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Грибок - не просто косметический дефект, который приносит дискомфорт в обществе. Грибок - образования плохих микроорганизмов на пластине ногтя, которые полностью поражают не только его, но еще и весь организм. Чтобы избежать этой проблемы, обязательно сделайте следующие несложные действия. 

Носите обувь по размеру

Ваша обувь должна соответствовать размеру ноги. Носить в летнее время тесную обувь не рекомендуется. Это может нарушить кровоснабжение стоп, что приведет к чрезмерному трению пальцев, а также будет способствовать врастанию ногтей. Кожа на ногах с такими травмами легко может стать почвой для появления грибка. 

Выбирайте обувь из натуральных материалов 

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Дело в том, что синтетика создает так называемый "парниковый эффект". Он приводит к задержке лишней жидкости внутри обуви. Такая ситуация - отличная среда для появления грибка на ногтях. А вот лечить его потом достаточно сложно в домашних условиях. 

Будьте осторожны в магазинах 

Откажитесь от примерки обуви в магазинах на босую ногу. Примерка должна производиться либо в ваших носках, либо в одноразовых, которые выкинут при вас же. Обязательно контролируйте этот пункт, чтобы избежать возможных последствий. 

Носите сменную обувь 

В гостях, бассейне и на пляже заведите себе за привычку брать отдельный комплект обуви под чужой дом. Вежливо откажитесь от предложенных тапочек. Конечно, вы можете поверить на слово гостям о чистоте обуви, однако лучше просто остановиться на вашем варианте тапочек. 

Напомним, 

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