Психологи рассказали, какие мифы о любви и отношениях давно пора развенчать

Любовь еще с давних времен окружена ореолов романтичности и сказочности. Однако, так ли это на самом деле?

Если вы встретили "вашего" человека, то будет легко всегда

Психологи, специализирующиеся на теме отношений, вывели главные мифы , в которые продолжают верить пары, и призвали как можно быстрее забыть о них.

Конечно, круто, когда вы на одной волне, поддерживаете и понимаете друг друга. Однако, это вовсе не гарантирует ссор и скандалов. Даже больше - это именно часть отношений. При этом важно не слепо полагаться на вашу "родственность" душ, а работать над качеством отношений. В конечном итоге, только труд может придать им это.

На любви строятся отношения

"Ваш" человек поймет вас с полуслова

И на ней все и завязано. Конечно, если вам 15, можете еще пару лет думать в этом романтическом и нереалистичном ключе. Любовь, безусловно, важна. Однако только на любви построить крепкие отношения невозможно. Ведь союз двух людей - чаще всего компромисс. И в нем уж точно нет ничего романтичного, поскольку кто-то один уступает своим желаниям в пользу потребностей партнера.

Это также клише из фильмов и литературы. Мужчины не мыслят категориями "ваш" и "не ваш". Для них важные прежде всего вы и то, что вы им говорите. Поэтому диалог с полунамеками - очень плохая стратегия для выстроенная отношений.

В любви всегда будет больно

Это относится только к фильмам и нездоровым отношениям. Токсичность в союзе никогда не бывает построена на фундаменте любви. Об этом важно помнить, чтобы вовремя заметить тревожные звоночки и сбежать от этого человека.

Напомним,