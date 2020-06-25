Психологи рассказали, какие мифы о любви и отношениях давно пора развенчать
Любовь еще с давних времен окружена ореолов романтичности и сказочности. Однако, так ли это на самом деле?
Если вы встретили "вашего" человека, то будет легко всегда
Конечно, круто, когда вы на одной волне, поддерживаете и понимаете друг друга. Однако, это вовсе не гарантирует ссор и скандалов. Даже больше - это именно часть отношений. При этом важно не слепо полагаться на вашу "родственность" душ, а работать над качеством отношений. В конечном итоге, только труд может придать им это.
На любви строятся отношения
"Ваш" человек поймет вас с полуслова
Это также клише из фильмов и литературы. Мужчины не мыслят категориями "ваш" и "не ваш". Для них важные прежде всего вы и то, что вы им говорите. Поэтому диалог с полунамеками - очень плохая стратегия для выстроенная отношений.
В любви всегда будет больно
Это относится только к фильмам и нездоровым отношениям. Токсичность в союзе никогда не бывает построена на фундаменте любви. Об этом важно помнить, чтобы вовремя заметить тревожные звоночки и сбежать от этого человека.
Напомним,