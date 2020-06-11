Чем опасны комары: правда и мифы о кровососущих насекомых

11 июня 2020 20:30 Юлия Крутиева
Чем опасны комары: правда и мифы о кровососущих насекомых
Чем опасны комары: правда и мифы о кровососущих насекомых
pixabay.com

С наступлением тепла появились первые комары. А с ними – неприятные высыпания и зуд.

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Кто-то считает, что комары кусают в зависимости от группы крови. Другие же говорят, что их количество каждый год разное. И сейчас комаров может быть, например, меньше, чем в прошлом году. Ведущие программы «Ранок з Україною» на канале «Украина» Мария Мельник и Григорий Герман выяснили, что из этого миф, а что – правда.

Они могут испортить лучший летний вечер, а иногда и весь отпуск. Ночной писк, что сводит с ума, и покусанное тело, которое чешется каждую секунду. Вот оно, лето, а с ним и комары. Но задумывались ли вы когда-нибудь, зачем они вообще пьют кровь?

Кусают только самки и у них есть отмазка – они делают это ради жизни, они передают это своим детям, потомству, без этого они не смогут!
 – комментирует биолог-энтомолог Игорь Небогаткин.

Чем опасны комары: правда и мифы о кровососущих насекомых / pixabay.com

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Самцы же в этой паре настоящие веганы и питаются нектаром. А еще держатся друг друга. Поэтому, когда вы видите целый рой комаров, знайте, что это мужчины и они не укусят вас. А вот самки еще те гурманы! Кровь далеко не каждого человека им по вкусу.

Кстати, комары проводят определенный тест на биологический возраст – если вас перестали кусать комары, то вы или состарились, или нужно зайти к онкологу. Комар идет четко на источник углекислого газа, а у онкобольного человека его меньше,
– отмечает врач-терапевт Виктор Скачко.

Комары находят нас по запаху углекислого газа, который мы выдыхаем. Но «вкусную жертву» выбирают по запаху тела и температуре. Во-первых, комаров очень привлекает запах пота и веществ, которые содержащихся в нем! Во-вторых, чем больше в крови белка, тем она вкуснее. И здесь не повезло обладателям первой группы крови. Под прицелом также люди, больные сахарным диабетом и сладкоежки. Ведь когда вы съедите конфету, ваша кровь и кожа станет для комаров действительно сладкой! Ученые доказали, что комаров также привлекают люди навеселе.

Чем опасны комары: правда и мифы о кровососущих насекомых / pixabay.com

А вот то, что из года в год количество комаров то меньше, то больше, как, например, урожай абрикосов – это миф!

Такого заметного массового выплода фактически не заметно. Этот миф связан с мошками – это мелкие кровососущие насекомые, которые плодятся раз в три года,
– рассказал биолог-энтомолог.

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Малярия, желтая лихорадка и болезнь Денге. Комары передают около 50 болезней, но в основном в тропических странах. Впрочем, украинские кровопийцы тоже не безобидны. И если пожилых людей комары кусают реже, то больше всего неприятностей доставляют молодежи и особенно детям. Кожа у детей чувствительнее и страдает сильнее.

Чем опасны комары: правда и мифы о кровососущих насекомых / pixabay.com

Могут вызвать аллергические реакции, поэтому у людей со слабым иммунитетом будут более активные реакции на укус. С другой стороны, они могут переносить некоторых паразитов, например, собачью аскариду, – отметил врач-терапевт. – Ребенок будет расчесывать и этим может усилить реакцию, может сорвать кожу, вызвать нагноение. Помойте место укуса, луг нейтрализует кислоту и зуд прекратиться, ребенок перестанет расчесывать ее.

Обычно после укуса комара остается пятно в полсантиметра, если же реакция была большая и кожа очень отечная – обратитесь к врачу. И не паникуйте, что это может быть малярия. Возможно, у вас просто ослаб иммунитет.

Напомним,

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