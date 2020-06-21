Как понять, что в отношениях проблемы: ТОП-5 главных признаков
Отношения - это не просто. Союз двух людей требует постоянного внимание и работы над качеством их связи.
Он ставит вам ультиматумы
Появления ультиматумов в отношениях - верный признак того, что мужчина оказывает на вас психологическое давление и манипуляции. Терпеть подобное - позволять партнеру доминировать, а главное - унижать вас как личность. Подобное поведение ярко свидетельствует о том, что вы на грани вступления в токсичные отношения.
Он пытается вас поменять
Вы не чувствуете себя счастливой
Не нужно 24/7 испытывать ощущение бабочек в животе, чтобы банально быть уверенной в безграничном счастье, которое дарит вам человек, находясь рядом. Если же этого нет, стоит переосмыслить еще раз ваши роли друг для друга в отношениях.
Вы врете друг другу
Ложь - начало конца отношений. В мелких вопросах ложь бывает действительно обоснованной для сохранения и заботы от чувствах партнера. Однако если это вошло у вас в привычку, лучше сразу заканчивать подобную связь. Она начинает постепенно себя изживать.
Вы постоянно ссоритесь
И даже примирения в виде бурного секса не могут вам помочь сохранить отношения. Что, в общем-то, еще раз доказывает, что строить отношения на сексе - идея не из лучших.
Напомним,