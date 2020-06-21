Как понять, что в отношениях проблемы: ТОП-5 главных признаков

Отношения - это не просто. Союз двух людей требует постоянного внимание и работы над качеством их связи.

Он ставит вам ультиматумы

Однако, порой пара даже не понимает, что между ними стоит целый груз проблем , которые они чаще всего попросту не замечают. Предлагаем вам обязательно свериться с этими главными признаками, чтобы исключить ваши опасения либо подтвердить догадки.

Появления ультиматумов в отношениях - верный признак того, что мужчина оказывает на вас психологическое давление и манипуляции. Терпеть подобное - позволять партнеру доминировать, а главное - унижать вас как личность. Подобное поведение ярко свидетельствует о том, что вы на грани вступления в токсичные отношения.

Он пытается вас поменять

Вы не чувствуете себя счастливой

Любящий мужчина будет принимать вас такой, какой вы есть. А попытки изменить человека - банальное отсутствие не только любви, но и уважения. К сожалению, в таких случаях чаще всего наиболее правильным решением будет отказ от подобного союза. Иначе в дальнейшем вы можете очень долго жалеть относительно подобного выбора.

Не нужно 24/7 испытывать ощущение бабочек в животе, чтобы банально быть уверенной в безграничном счастье, которое дарит вам человек, находясь рядом. Если же этого нет, стоит переосмыслить еще раз ваши роли друг для друга в отношениях.

Вы врете друг другу

Ложь - начало конца отношений. В мелких вопросах ложь бывает действительно обоснованной для сохранения и заботы от чувствах партнера. Однако если это вошло у вас в привычку, лучше сразу заканчивать подобную связь. Она начинает постепенно себя изживать.

Вы постоянно ссоритесь

И даже примирения в виде бурного секса не могут вам помочь сохранить отношения. Что, в общем-то, еще раз доказывает, что строить отношения на сексе - идея не из лучших.

Напомним,