Руководитель Наречена для тата: У миллионеров тоже бывают проблемы с личной жизнью

11 июня 2020 20:00 Александр Кива
Руководитель Наречена для тата: У миллионеров тоже бывают проблемы с личной жизнью
Руководитель Наречена для тата

Уже в эту пятницу, 12 июня, в 19:00 зрители увидят 2 выпуск 3 сезона реалити об отношениях «Наречена для тата», где одинокие отцы будут пытаться построить счастливую гармоничную семью.

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Руководитель проекта Валентина Колесник рассказала сайту канала СТБ, почему зрители должны посмотреть 3 сезон романтического шоу. Детали – в материале.

«В этом сезоне у нас рекордное количество участников – 8 одиноких пап и 8 невест! А еще – 15 детей на всех, так что скучно точно не будет! Среди наших пап – и боксер, и хиромант, и даже миллионер! Оказывается, у миллионеров тоже бывают проблемы с личной жизнью, – поделилась Валентина Колесник. – В этом сезоне герои устроят друг другу не только жесткие проверки, но и самые невероятные свидания – от планетария до собачьего приюта. Ну, и начнем мы с совершенно неожиданной истории – впервые к нам на проект обратилась экс-супруга с просьбой найти невесту для бывшего мужа».

Как отмечает руководитель проекта, «Наречену для тата» – это светлое реалити, несмотря на все драматические моменты. Оно о том, что в любом возрасте и в любом статусе можно найти любовь и научиться строить семью. В историях проекта поднимается много вопросов об отношениях с детьми, о том, как быть счастливым родителем. Но, в первую очередь, все пары – это настоящая матрица отношений между мужчиной и женщиной. И зрители, как на ладони, увидят, какие ошибки мы допускаем с партнерами. Но, главное, они узнают, правильно ли мы пытаемся их исправлять.

Отметим, «Наречена для тата» – это первая адаптация популярного в Америке шоу «Single Dad Seeking» компании Discovery Media Ventures, которое помогает одиноким папам найти новую любовь и маму для своих детей, а женщинам, отчаявшимся встретить вторую половинку, наконец-то обрести долгожданную семью.

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Смотрите 2 выпуск 3 сезона романтического реалити «Наречена для тата» 12 июня в 19:00 на СТБ!

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