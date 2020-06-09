Наречена для тата: подборка милых фото героев 1 сезона – семьи Шпилек

9 июня 2020 21:30 Александр Кива
Наречена для тата: подборка милых фото героев 1 сезона – семьи Шпилек
Наречена для тата: подборка милых фото героев 1 сезона – семьи Шпилек

5 июня в 19:00 на СТБ стартовал 3 сезон романтического реалити «Наречена для тата», в котором одинокие отцы ищут свою вторую половинку.

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Мы же предлагаем вспомнить историю любви пары, сложившейся в 1 сезоне проекта, – Тани и Юры. Экс-участники реалити не только смогли сохранить отношения, но и стать семьей и родителями еще одного ребенка. 

Юра и Таня Шпильки, познакомившиеся в первом сезоне романтического реалити «Наречена для тата» на СТБ, доказали – найти любовь на проекте одинокому отцу возможно! Благодаря внимательности друг к другу, пониманию и, конечно же, чувствам пара приняла решение быть вместе. Отношения Тани и Юры стремительно развиваются и после окончания реалити – городская девушка переехала к молодому отцу в село. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу и стали родителями еще одного малыша.

«С 2017 года моя жизнь резко поменялась и пошла в абсолютно новом для меня направлении. Жена, мама взрослого ребенка, потом мама новорожденного, абсолютно другой быт», – написала в социальной сети Таня.

Молодая мама призналась, что, как и в каждой семье, у них с Юрой возникают разногласия. Однако их удается решать путем разговоров.

«Вы часто спрашиваете, ссоримся ли мы с Юрой? Конечно, ссоримся. Нам есть куда стремиться в отношениях. Но любовь – есть любовь. – отметила Таня. – Если проблема возникла внутри нашей семьи, то мы садимся разговаривать. Ведь если раз-два промолчишь, то потом соберётся целый вагон проблем, а зачем нам это нужно (улыбается). А самое главное – я никогда не ною. Кручусь-верчусь. Потихоньку все достигается. Спасибо Богу за семью».

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Отдельную благодарность Таня выразила проекту: «Я благодарна «Наречена для тата» за знакомство с Юрой. Такое ощущение, что это реалити было создано для того, чтобы мы сошлись (улыбается). Мне кажется, мы бы никогда не встретились при других обстоятельствах. А если бы и встретились, то, скорее всего, просто прошли бы мимо».

Отметим, «Наречена для тата» – это первая адаптация популярного в Америке шоу «Single Dad Seeking» компании Discovery Media Ventures, которое помогает одиноким папам найти новую любовь и маму для своих детей, а женщинам, отчаявшимся встретить вторую половинку, наконец-то обрести долгожданную семью.

Среди героев, подавших заявки, опытные психологи с помощью специальной программы совместимости, подбирают пары, учитывая предпочтения мужчин и женщин об идеальной второй половинке. По правилам проекта, героини проживают 1 месяц в доме мужчин и их детей. Все это время они вместе занимаются бытом, уделяют время детям, устраивают свидания, присматриваются друг к другу и пробуют построить отношения, чтобы по истечении срока принять решение – стоит им оставаться вместе или нет.

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Второй сезон стал стартом для начала отношений еще одной пары – любовь обрели отец двух дочерей Григорий Липовецкий из Израиля и Вита Гончаренко.

А уже 12 июня в 19:00 не пропустите на СТБ 2 выпуск третьего сезона «Наречена для тата», в котором построить отношения попробуют сразу 8 завидных холостяков!

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