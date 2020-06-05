Наречена для тата-3: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2020)

5 июня на СТБ и на нашем сайте tv.ua зрители увидят 1 выпуск шоу Наречена для тата 3 сезон

Шанс избавиться от призраков прошлого и снова влюбиться

Смотрите в 1 выпуске шоу Наречена для тата-3

В этом году восемь невероятных холостяков, мужчин и пап с самым ценным багажом – волшебными детьми – снова попытаются найти любовь и склеить разбитое сердце. А главное для участников шоу Наречена для тата 3 сезон – создать полноценную семью, где будут царить гармония, благополучие и любовь. Отцы надеются забыть прошлое, где они почувствовали всю боль измены близких людей, и найти ту женщину, с которой захочется прожить до конца своих дней. Но удастся ли холостякам начать все с чистого листа? Ответ – далее.

Встречи, которые поделили жизни пап на «до» и «после»

Впервые за историю программы Наречена для тата в 3 сезоне 1 выпуск в редакцию обратилась бывшая жена участника программы. Юлия искренне попросила найти для экс-мужа Романа любимую, которая сделает его по-настоящему счастливым, и маму для их 12-летнего сына. А вот она гарантирует: Рома точно превратит жизнь избранницы в сказку, где она станет принцессой, а он принцем. Интересно, если мужчина такой идеальный, то почему он расстался с Юлией? Узнайте прямо сейчас!

Роман в реалити Наречена для тата 3 сезон 1 выпуск долго не мог поверить, что впервые за столько лет он снова станет 18-летним романтиком, который будет нервничать перед свиданием. Мужчина продумал все до мелочей: белоснежная яхта, романтический ужин и милые беседы. Кстати, Роман ожидал увидеть на первой встрече не гламурную фифу, а спокойную и семейную женщину, которая станет для их семьи хранительницей семейного очага. Однако оправдала ли его надежды невеста Юля?

1 выпуск шоу Наречена для тата-3 смотрите в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.