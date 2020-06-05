Таня и Юра Шпильки из Наречена для тата: Этот проект был создан для того, чтобы мы встретились

В пятницу, 5 июня, в 19:00 на СТБ стартует третий сезон романтического реалити «Наречена для тата», в котором одинокие отцы ищут свою вторую половинку.

Пара, сложившаяся в 1 сезоне проекта – Таня и Юра Шпильки – смогли не только сохранить отношения после проекта, но и стать семьей и родителями еще одного ребенка. О том, верят ли они в судьбу,

Юра Шпилька и Таня Сирица, познакомившиеся в первом сезоне романтического реалити «Наречена для тата» на СТБ, доказали – найти любовь в проекте одинокому отцу возможно! Благодаря внимательности друг к другу, пониманию и, конечно же, чувствам пара приняла решение быть вместе. Отношения Тани и Юры стремительно развиваются и после окончания реалити – городская девушка переехала к молодому отцу в село. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу и стали родителями еще одного малыша.

Юра, веришь в то, что ваша с Таней встреча была предначертана судьбой?

Думаю, так и есть. Мы с Таней даже обсуждали это. Если представить, что она работала в сети торговых центров, а я бы приехал покупать товар, я бы в спешке и заботах не факт бы, что заметил ее. Я уверен, что проект «Наречена для тата» был создан для того, чтобы мы с Таней встретились (улыбается).

Вы уже семья и родители двух детей. Таня, расскажи, как тебе в роли мамы?

Таня: Для меня, как для человека активного, декрет – не самое легкое время. Приходится постоянно быть дома, готовить, убирать. Мамские будни у меня, наверное, такие же, как и у любой другой мамы, – с Юрчиком делаем уроки, с Артурчиком меняем пеленки и памперсы. У мальчиков разный возраст, но уделять время каждому – это обязательно. Главное в декрете – найти какое-то увлечение, чтобы было веселее. Я не забываю о своем блоге, который веду. У меня хорошие и добрые подписчики в Инстаграме, которые всегда со мной на связи, и я к ним могу обратиться, как к энциклопедии. Они всегда помогут и поддержат. Есть наш ютуб-канал, где у нас огромная поддержка. Когда мне пишут, что я мудрая девочка и для кого-то являюсь мотиватором, это очень вдохновляет. Большое спасибо этим людям за добрые слова.

Будете смотреть новый сезон проекта?

Юра: Да, обязательно будем смотреть и комментировать выпуски на нашем ютуб-канале.

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Отметим, «Наречена для тата» – это первая адаптация популярного в Америке шоу «Single Dad Seeking» компании Discovery Media Ventures, которое помогает одиноким папам найти новую любовь и маму для своих детей, а женщинам, отчаявшимся встретить вторую половинку, наконец-то обрести долгожданную семью.

Среди героев, подавших заявки, опытные психологи с помощью специальной программы совместимости, подбирают пары, учитывая предпочтения мужчин и женщин об идеальной второй половинке. По правилам проекта, героини проживают 1 месяц в доме мужчин и их детей. Все это время они вместе занимаются бытом, уделяют время детям, устраивают свидания, присматриваются друг к другу и пробуют построить отношения, чтобы по истечении срока принять решение – стоит им оставаться вместе или нет.

Смотрите романтическое реалити «Наречена для тата» в пятницу, 5 июня, в 19:00 на СТБ.