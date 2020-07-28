KAMALIYA рассказала о своем детстве, материнстве и поделилась советами для всех родителей
28 июля 2020 23:30
Певица Камалия с семьей
пресс-служба
Самая богатая певица Украины Камалия воспитывает шестилетних дочек-двойняшек Мирабеллу и Арабеллу и много внимания уделяет материнству.
KAMALIYA неоднократно получала награды от глянцевых изданий и телепроектов как "лучшая звездная мама". Оно и неудивительно: артистка очень ответственно подходит к важной для каждой женщины роли и всегда находит время для воспитания дочерей Арабеллы и Мирабеллы. Сама она считает, что именно детство является самым важным периодом в становлении личности и благодарит свою семью за любовь, внимание и вложенные силы.
Камалия с дочками / пресс-служба
Мне в детстве привили любовь к спорту, активному отдыху, природе как таковой! – поделилась KAMALIYA. – Очень запомнились наши походы с палатками на Днепр, Десну; то, как папа с дедушкой ловили щуку – и как мы потом готовили из нее уху на костре… Помню, как папа брал меня с собой на охоту, научил стрелять из ружья! Так что я могла бы быть неплохим снайпером! К родителям каждые выходные приходили друзья – и папа устраивал громкие и яркие дискотеки, даже со светомузыкой! Он был настоящим меломаном, и в его “арсенале” была огромная коллекция пластинок. В нашем доме всегда звучала музыка. Это и определило мою судьбу!
Певица Камалия с семьей / пресс-служба
В воспитании своих малышек исполнительница старается придерживаться правил, которые считает важными для всех родителей:
Уделять детям достаточно внимания, как бы ни “двигалась” собственная карьера. Детство у них одно, и ты не имеешь права отстраняться. Хотя бы раз в неделю вы должны быть целый день вместе! Нужно прислушиваться к детям, уметь их выслушать, не отмахиваться от их проблем. Иначе потом с возрастом они начнут отмахиваться от тебя! И, безусловно, пытаться раскрыть все грани возможностей детей, пробовать их в разных сферах!
Певица Камалия с семьей / пресс-служба
Напомним,