Танці з зірками-2020: звезда Дизель Шоу стал участником нового сезона шоу

28 июля 2020 15:50 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: звезда Дизель Шоу стал участником нового сезона шоу
Шоумен Дмитрий Танкович
facebook.com/dizelshow

Уже этой осенью на телеканале «1+1» стартует новый сезон шоу «Танців з зірками».

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Накануне в социальных сетях начался #танціззіркамиркамиchallenge - ежегодный звездный челлендж, с помощью которого участники нового сезона передают танцевальный вызов друг другу с приглашением принять участие в шоу «Танці з зірками».

Известный шоумен, телеведущий и звезда Дизель Шоу Дмитрий Танкович принял вызов #танціззіркамиркамиchallenge от певицы Славы Каминской, которая тоже стала участницей проекта. 

Шоумен Дмитрий Танкович / пресс-служба канала 1+1
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Дмитрий сообщил о своем участии в «Танцях з зірками», разместив на своих официальных страницах в социальных сетях смешное видео. Ведущий бросил вызов сразу двум звездам: фэшн-дизайнеру Андре Тану и реп-исполнительнице Alyona Alyona.

Танцы - это большой вызов для меня, я хочу себя испытать и научиться новому. У меня был опыт ведения танцевального шоу, и даже две попытки танцевать с моей соведущей, - шутя, прокомментировал Дмитрий свое участие в шоу. - После чего, она попросила меня больше так никогда не делать. Это шоу - испытание в первую очередь для зрителей, а не для меня.

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Совсем скоро станет известно, примут ли вызов #танціззіркамиркамиchallenge Alyona Alyona и Андре Тан и присоединятся ли на паркете к Олегу Виннику и Алене Шоптенко, Надежде Мейхер и Кириллу Васюку, Санте Димопулос и Максу Леонову, Тарасу Цимбалюку с Яной Заяц, и Дарье Петрожицкой и Игорю Галуненко, Юлии Саниной и Дмитрию Жуку, а также, к Дмитрию Танковичу. Также вскоре откроются имена ведущих и всех судей нового четвертого сезона проекта.

Напомним, что сейчас уже известны имена трех судей нового сезона, а кто сядет в судейские кресла, кроме Екатерины Кухар, Влада Ямы и Григория Чапкиса, расскажут в эфире «Сніданка з 1+1».

Премьера нового четвертого сезона «Танців з зірками» состоится этой осенью на «1+1».

Напомним, 

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