Тина Кароль в платье от британского дизайнера спустилась в киевское метро

28 июля 2020 15:40 Юлия Крутиева
Тина Кароль в платье от британского дизайнера спустилась в киевское метро
Певица Тина Кароль
пресс-служба канала Украина

В прошлые выходные одна из самых популярных певиц Украины Тина Кароль удивила поклонников. Средь бела дня звезда спустилась в подземку, где исполнила свои самые известные хиты.

Читайте такжеЗвезда Великолепного века исчез после обвинения в избиении невесты и риска сесть в тюрьму на 13 лет
Певица Тина Кароль в изысканном платье от британского дизайнера David Komа оказалась на станции метро Дорогожичи, где спела попурри из своих самых известных хитов для киевлян и гостей города. Пассажиры вагонов с интересом присоединялись к концерту, даря звезде искренние улыбки и аплодисменты, и делали фото на память. 

Певица Тина Кароль / пресс-служба канала Украина
Это действо было частью праздничного шоу «З Днем народження, Україно!» ко Дню Независимости, которое канал «Украина» покажет 24 августа.

Читайте такжеРевизор-11: Юлия Панкова узнала, чем кормят депутатов Днепра
Как оказалось, спускаться в метрополитен – обычное дело для поп-дивы, но именно пела она там впервые.

Певица Тина Кароль / пресс-служба канала Украина
Выступать для людей, которые только что прибыли на станцию – неожиданно даже для меня самой! Честно скажу, я никогда не пела в метро. Но бывает такое, что надо быстренько где-то оказаться, – рассказала Тина Кароль на съемочной площадке канала «Украина». – Пробки в Киеве – нормальная практика, например, как это было на прошлой неделе. Поэтому время от времени я спускаюсь в метро.

Читайте такжеЗвезда Игры престолов впервые стала мамой
Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Насти Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника и группы MOZGI. Кто еще из звезд примет участие в шоу «З Днем народження, Україно!» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Певица Тина Кароль / пресс-служба канала Украина
Смотрите грандиозный концерт «З Днем народження, Україно!» 24 августа, в День Независимости Украины, на телеканале «Украина»!

Напомним, 

Облако тегов

личная жизнь звезд Тина Кароль социальные сети новости платье образы звезд З Днем народження; Україно

Материалы по теме

Звезда Игры престолов впервые стала мамой
Новости

Звезда Игры престолов впервые стала мамой
Настя Каменских продемонстрировала фигуру в раздельном полосатом купальнике на фоне моря
Новости

Настя Каменских продемонстрировала фигуру в раздельном полосатом купальнике на фоне моря
Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Телешоу

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Врачи рассказали о неочевидных причинах болей в ногах: вы удивитесь
ЗОЖ

Врачи рассказали о неочевидных причинах болей в ногах: вы удивитесь

Популярное на сайте

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок
Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского

Популярное видео

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)
Аферисты в сетях-5: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 21.07.2020)

Аферисты в сетях-5: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 21.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK