Тина Кароль в платье от британского дизайнера спустилась в киевское метро
28 июля 2020 15:40
Певица Тина Кароль
пресс-служба канала Украина
В прошлые выходные одна из самых популярных певиц Украины Тина Кароль удивила поклонников. Средь бела дня звезда спустилась в подземку, где исполнила свои самые известные хиты.
Читайте такжеЗвезда Великолепного века исчез после обвинения в избиении невесты и риска сесть в тюрьму на 13 летПевица Тина Кароль в изысканном платье от британского дизайнера David Komа оказалась на станции метро Дорогожичи, где спела попурри из своих самых известных хитов для киевлян и гостей города. Пассажиры вагонов с интересом присоединялись к концерту, даря звезде искренние улыбки и аплодисменты, и делали фото на память.
Певица Тина Кароль / пресс-служба канала Украина
Певица Тина Кароль / пресс-служба канала Украина
Выступать для людей, которые только что прибыли на станцию – неожиданно даже для меня самой! Честно скажу, я никогда не пела в метро. Но бывает такое, что надо быстренько где-то оказаться, – рассказала Тина Кароль на съемочной площадке канала «Украина». – Пробки в Киеве – нормальная практика, например, как это было на прошлой неделе. Поэтому время от времени я спускаюсь в метро.
Певица Тина Кароль / пресс-служба канала Украина
Напомним,