Тина Кароль в платье от британского дизайнера спустилась в киевское метро

В прошлые выходные одна из самых популярных певиц Украины Тина Кароль удивила поклонников. Средь бела дня звезда спустилась в подземку, где исполнила свои самые известные хиты.

Певица Тина Кароль в изысканном платье от британского дизайнера David Komа оказалась на станции метро Дорогожичи, где спела попурри из своих самых известных хитов для киевлян и гостей города. Пассажиры вагонов с интересом присоединялись к концерту, даря звезде искренние улыбки и аплодисменты, и делали фото на память.

Певица Тина Кароль / пресс-служба канала Украина

Это действо было частью праздничного шоу «З Днем народження, Україно!» ко Дню Независимости, которое канал «Украина» покажет 24 августа.

Как оказалось, спускаться в метрополитен – обычное дело для поп-дивы, но именно пела она там впервые.

Певица Тина Кароль / пресс-служба канала Украина

Выступать для людей, которые только что прибыли на станцию – неожиданно даже для меня самой! Честно скажу, я никогда не пела в метро. Но бывает такое, что надо быстренько где-то оказаться, – рассказала Тина Кароль на съемочной площадке канала «Украина». – Пробки в Киеве – нормальная практика, например, как это было на прошлой неделе. Поэтому время от времени я спускаюсь в метро.

Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Насти Каменских, Павла Зиброва, Олега Винника и группы MOZGI. Кто еще из звезд примет участие в шоу «З Днем народження, Україно!» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Певица Тина Кароль / пресс-служба канала Украина

Смотрите грандиозный концерт «З Днем народження, Україно!» 24 августа, в День Независимости Украины, на телеканале «Украина»!

Напомним,