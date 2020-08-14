3 сериала, которые вы должны посмотреть в ожидании нового сезона Очень странных дел
Из-за коронавируса новый сезон Очень странных дел до сих пор находится на начальной стадии съемок.
Но ожидание любимого сериала помогут скрасить шоу, которые по духу, жанру или атмосфере похожи на легендарное творение братьев Даффер.
Леденящие душу приключения Сабрины
На телевидении дьявола еще не использовали для олицетворения патриархального мироустройства, которое нужно повергнуть главной героине.
Тьма
Тьма была первым сериалом Netflix на немецком языке. Сегодня сериал уже получил статус хита, а любителям Очень странных дел он будет интересен завязкой, в основе которой тоже лежат исчезновения детей.
Оторваться от повествования действительно сложно, хотя и приходится эта делать, чтобы, например, записать на листочке все важные даты или составить родовое дерево каждого семейства (повествование идет в нескольких временных линиях).
Сосны
Первый сезон все-таки держит в напряжении.
Напомним,