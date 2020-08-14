3 сериала, которые вы должны посмотреть в ожидании нового сезона Очень странных дел

14 августа 2020 23:00 Алла Лысак
3 сериала, которые вы должны посмотреть в ожидании нового сезона Очень странных дел
3 сериала, которые вы должны посмотреть в ожидании Очень странных дел
кадр из сериала

Из-за коронавируса новый сезон Очень странных дел до сих пор находится на начальной стадии съемок.

Но ожидание любимого сериала  помогут скрасить шоу, которые по духу, жанру или атмосфере похожи на легендарное творение братьев Даффер. 

Леденящие душу приключения Сабрины 

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Перезапуск детской сказки у стримингового сервиса получился интересным, сочетающим в себе наивный школьный сеттинг и действительно жуткие вещи. Присутствует в сериале и востребованная нынче феминистическая листовка. Но не торопитесь закатывать глаза и ставить прочерк напротив.

На телевидении дьявола еще не использовали для олицетворения патриархального мироустройства, которое нужно повергнуть главной героине.

3 сериала, которые вы должны посмотреть в ожидании Очень странных дел

Тьма

Тьма была первым сериалом Netflix на немецком языке. Сегодня сериал уже получил статус хита, а любителям Очень странных дел он будет интересен завязкой, в основе которой тоже лежат исчезновения детей.

Оторваться от повествования действительно сложно, хотя и приходится эта делать, чтобы, например, записать на листочке все важные даты или составить родовое дерево каждого семейства (повествование идет в нескольких временных линиях).

3 сериала, которые вы должны посмотреть в ожидании Очень странных дел

Сосны

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Когда-то экранизацию Сосен Блейка Крауча жаждали увидеть все поклонники «Твин Пикс», но сериал не дотянул до ожидаемого уровня ни по сюжету, ни по декорациям. Однако любителям историй о странных маленьких городках, в которых творится какая-то жуть, сериал должен показаться достойным просмотра.

Первый сезон все-таки держит в напряжении.

3 сериала, которые вы должны посмотреть в ожидании Очень странных дел

Напомним,

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