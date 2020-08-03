Что посмотреть по ТВ 4 августа 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу. Итак, что же посмотреть 4 августа 2020 года по ТВ?
Что посмотреть по ТВ 4 августа 2020 года — СЕРИАЛЫ
Ранняя пташка, ТЕТ, 08:00
А также смотрите:
- 09:00 Т/с "Доктор Хаус" СТБ
- 10:40 Т/с "Морской патруль" НТН
- 11:00Т/с "Госпожа Фазилет и ее дочери" Интер
- 12:30 Т/с "Выходите без звонка" Украина
- 15:30 Т/с "Крепостная" СТБ
- 16:00 Т/с "Женский доктор - 4" Украина
- 16:20 Т/с "Пес" ICTV
- 17:10 Т/с "Женщина" 1+1
- 19:00 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV
Что посмотреть по ТВ 4 августа 2020 года — ФИЛЬМЫ
Орудия смерти: Город костей, Новый канал, 21:10
После того, как юная Клэри Фрэй становится свидетелем убийства в клубе «Адское Логово», запускается цепь неясных ей событий. Она видит людей, которых никто не видит, на неё нападают существа из другого мира, и, наконец, она оказывается в месте, где ей положено быть — в Институте, в обители Сумеречных Охотников, полуангелов-полулюдей, которые помогут ей разобраться в прошлом. Вместе с ними она узнаёт про Круг Валентина, узнаёт, кто на самом деле её отец, полюбит и будет любимой, а в конце откроет тайну, которую не хотела бы знать.
А также смотрите:
- 12:00 Х/ф "Ангелы Чарли" Новый канал
- 13:15 Х/ф "Игра Эндера" 2+2
- 13:20 Х/ф "Сквозь горизонт" ICTV
- 15:20 Х/ф "Пекло" 2+2
- 16:30 Х/ф "Столкновение с бездной" ICTV
Что посмотреть по ТВ 4 августа 2020 года — ТЕЛЕШОУ
Цієї миті рік потому, 12:00, СТБ
А также смотрите:
- 12:00 Мамахохотала НЛО TV
- 13:00 "Меняю жену" 1+1
- 18:00 "Орел и Решка. Рай и ад" К1
- 21:15 "Орел и Решка. Перезагрузка" К1