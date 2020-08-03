Что посмотреть по ТВ 4 августа 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

3 августа 2020 18:20 Александр Кива
Что посмотреть по ТВ 4 августа 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
Что посмотреть по ТВ 4 августа 2020 года: фильмы, сериалы, шоу
пресс-служба

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу. Итак, что же посмотреть 4 августа 2020 года по ТВ?

Что посмотреть по ТВ 4 августа 2020 года — СЕРИАЛЫ

Ранняя пташка, ТЕТ, 08:00

Читайте такжеПоследний день войны: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 09.05.2020)
Санем Айдын — молодая мечтательница из скромного района в Стамбуле, которая, учитывая давление своей семьи, чтобы найти постоянную работу, начинает работать в рекламном агентстве, где ее старшая сестра Лейла работает в течение некоторого времени. Владелец агентства, Азиз Дивит, вынужден уйти в отставку, поэтому он передает бразды правления агентства своему старшему сыну Джану, всемирно известному свободолюбивому фотографу, а его младший сын Эмре занимается бухгалтерским учетом. После прибытия Санем жизнь братьев изменится навсегда.

А также смотрите:

  • 09:00 Т/с "Доктор Хаус" СТБ 
  • 10:40 Т/с "Морской патруль" НТН
  • 11:00Т/с "Госпожа Фазилет и ее дочери" Интер
  • 12:30 Т/с "Выходите без звонка" Украина
  • 15:30 Т/с "Крепостная" СТБ
  • 16:00 Т/с "Женский доктор - 4" Украина
  • 16:20 Т/с "Пес" ICTV
  • 17:10 Т/с "Женщина" 1+1
  • 19:00 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV

Что посмотреть по ТВ 4 августа 2020 года — ФИЛЬМЫ

Орудия смерти: Город костей, Новый канал, 21:10

После того, как юная Клэри Фрэй становится свидетелем убийства в клубе «Адское Логово», запускается цепь неясных ей событий. Она видит людей, которых никто не видит, на неё нападают существа из другого мира, и, наконец, она оказывается в месте, где ей положено быть — в Институте, в обители Сумеречных Охотников, полуангелов-полулюдей, которые помогут ей разобраться в прошлом. Вместе с ними она узнаёт про Круг Валентина, узнаёт, кто на самом деле её отец, полюбит и будет любимой, а в конце откроет тайну, которую не хотела бы знать.

А также смотрите:

  • 12:00 Х/ф "Ангелы Чарли" Новый канал
  • 13:15 Х/ф "Игра Эндера" 2+2
  • 13:20 Х/ф "Сквозь горизонт" ICTV 
  • 15:20 Х/ф "Пекло" 2+2
  • 16:30 Х/ф "Столкновение с бездной" ICTV   

Что посмотреть по ТВ 4 августа 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Цієї миті рік потому, 12:00, СТБ

Читайте такжеАртемий Егоров изменит школьное образование
Герои проекта приходят в студию к ведущей, чтобы рассказать о самой сокровенной мечте. Даша помогает им разобраться, почему мечта пока не реализована, берет с них обещание в течение года воплотить ее в жизнь и отчитаться об этом в студии. Очень интересно будет понаблюдать, кто и каким образом справился с задачей.

А также смотрите:

  • 12:00 Мамахохотала НЛО TV
  • 13:00 "Меняю жену" 1+1 
  • 18:00 "Орел и Решка. Рай и ад" К1
  • 21:15 "Орел и Решка. Перезагрузка" К1

Облако тегов

сериалы Орел и Решка женские секреты Пес фильмы телешоу женщина что смотреть на ТВ Папаньки Крепостная что посмотреть Ревизор-11 Что смотреть по ТВ что смотреть что посмотреть во время карантина Что посмотреть на карантине Аферисты в сетях-5 Село на миллион

Материалы по теме

Женщина: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 03.08.2020)
Сериалы

Женщина: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 03.08.2020)
Стосується кожного: С высоты супружеского падения (эфир от 03.08.2020)
Телешоу

Стосується кожного: С высоты супружеского падения (эфир от 03.08.2020)
Спіймати Кайдаша: расширенная версия на СТБ
Анонсы на ТВ

Спіймати Кайдаша: расширенная версия на СТБ
Женщина: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 03.08.2020)
Сериалы

Женщина: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 03.08.2020)

Популярное на сайте

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом

Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом
Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют

Гормональный сбой: какие привычки его провоцируют
Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное видео

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)

Стосується кожного: Запеклая родня (эфир от 28.07.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2020)
Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 01.08.2020)
Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)

Стосується кожного: Пытки при исполнении. Новые дела (эфир от 31.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK