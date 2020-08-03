Что посмотреть по ТВ 4 августа 2020 года: фильмы, сериалы, шоу

Чтобы не мучить себя долгим "перескакиванием" с одного канала на другой, предлагаем подборку интересных фильмов, сериалов, шоу. Итак, что же посмотреть 4 августа 2020 года по ТВ?

Что посмотреть по ТВ 4 августа 2020 года — СЕРИАЛЫ

Ранняя пташка, ТЕТ, 08:00

Санем Айдын — молодая мечтательница из скромного района в Стамбуле, которая, учитывая давление своей семьи, чтобы найти постоянную работу, начинает работать в рекламном агентстве, где ее старшая сестра Лейла работает в течение некоторого времени. Владелец агентства, Азиз Дивит, вынужден уйти в отставку, поэтому он передает бразды правления агентства своему старшему сыну Джану, всемирно известному свободолюбивому фотографу, а его младший сын Эмре занимается бухгалтерским учетом. После прибытия Санем жизнь братьев изменится навсегда.

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09:00 Т/с "Доктор Хаус" СТБ

10:40 Т/с "Морской патруль" НТН

11:00Т/с "Госпожа Фазилет и ее дочери" Интер

12:30 Т/с "Выходите без звонка" Украина

15:30 Т/с "Крепостная" СТБ

16:00 Т/с "Женский доктор - 4" Украина

16:20 Т/с "Пес" ICTV

17:10 Т/с "Женщина" 1+1

19:00 Т/с "Морская полиция: Охота на убийц" НЛО TV

Что посмотреть по ТВ 4 августа 2020 года — ФИЛЬМЫ

Орудия смерти: Город костей, Новый канал, 21:10

После того, как юная Клэри Фрэй становится свидетелем убийства в клубе «Адское Логово», запускается цепь неясных ей событий. Она видит людей, которых никто не видит, на неё нападают существа из другого мира, и, наконец, она оказывается в месте, где ей положено быть — в Институте, в обители Сумеречных Охотников, полуангелов-полулюдей, которые помогут ей разобраться в прошлом. Вместе с ними она узнаёт про Круг Валентина, узнаёт, кто на самом деле её отец, полюбит и будет любимой, а в конце откроет тайну, которую не хотела бы знать.

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12:00 Х/ф "Ангелы Чарли" Новый канал

13:15 Х/ф "Игра Эндера" 2+2

13:20 Х/ф "Сквозь горизонт" ICTV

15:20 Х/ф "Пекло" 2+2

16:30 Х/ф "Столкновение с бездной" ICTV

Что посмотреть по ТВ 4 августа 2020 года — ТЕЛЕШОУ

Цієї миті рік потому, 12:00, СТБ

Герои проекта приходят в студию к ведущей, чтобы рассказать о самой сокровенной мечте.помогает им разобраться, почему мечта пока не реализована, берет с них обещание в течение года воплотить ее в жизнь и отчитаться об этом в студии. Очень интересно будет понаблюдать, кто и каким образом справился с задачей.

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