Когда ЕС откроет границы для украинских путешественников: ответ вице-премьера

Соскучились по путешествиям в романтичный Рим и современный Берлин? У правительства есть ответ, когда примерно Украина сможет вернуться к вопросу об открытии границ.

Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины , рассказала про вероятность открытия европейских границ для путешественников после карантина. Она предполагает, что границы останутся закрытыми для украинцев вплоть до сентября.

Также Стефанишина отметила, что группа украинских дипломатов ведет свой диалог со странами ЕС по вопросам ослабления ограничений для поездки и обмена данными. Вице-премьер отмечает, что открытие границ Украины не произойдет вместе со всеми. По ее словам, это будет постепенный процесс. А ввиду возможной второй волны COVID-19 возможны региональные вспышки. Следовательно, ранее конца сентября о точных датах говорить, как она считает, трудно.

Еврокомиссия важна для Украины, поскольку именно она дает рекомендации относительно возможности открытия границ для той либо иной страны. Украина пока до сих пор находится в красной зоне из-за повышенного количества случаев на 100 тысяч человек.

Напомним,