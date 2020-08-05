Когда ЕС откроет границы для украинских путешественников: ответ вице-премьера
Соскучились по путешествиям в романтичный Рим и современный Берлин? У правительства есть ответ, когда примерно Украина сможет вернуться к вопросу об открытии границ.
Также Стефанишина отметила, что группа украинских дипломатов ведет свой диалог со странами ЕС по вопросам ослабления ограничений для поездки и обмена данными. Вице-премьер отмечает, что открытие границ Украины не произойдет вместе со всеми. По ее словам, это будет постепенный процесс. А ввиду возможной второй волны COVID-19 возможны региональные вспышки. Следовательно, ранее конца сентября о точных датах говорить, как она считает, трудно.
Напомним,