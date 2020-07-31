Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом
Существуют категории людей с очень высокими шансами остаться здоровыми во время пандемии COVID-19.
1. Люди с сильным иммунитетомиммунитет позволяет организму оперативно реагировать на появление на слизистых вируса. Инфекция останавливается на уровне горла, не спускается ниже к легким и не творит свои темные дела.
Если иммунитет сработает идеально, человек даже не будет знать, что заразился. Но и иммунитета к коронавирусу у него не возникнет.
2. Люди, переболевшие коронавирусом
COVID-19 — далеко не первый коронавирус, с которым столкнулось человечество (но самый опасный).
До этого момента многие люди болели коронавирусами, считая, что подхватили простуду или грипп. Если вы хотя бы раз встречались с этим семейством вирусов, Т-клетки иммунитета запомнили врага в лицо, так сказать, и начнут действовать гораздо оперативнее, когда в организм попадет коронавирус COVID-19.
В таком случае коронавирус, наверняка, проявится минимальными симптомами и быстро будет повержен иммунитетом.
3. Люди, не склонные к неадекватным реакциям иммунитета
Напомним,