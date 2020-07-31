Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом

31 июля 2020 09:30 Алла Лысак
Названы категории людей, которые не заразятся коронавирусом
Названии категории людей, которые не заразятся коронавирусом

Существуют категории людей с очень высокими шансами остаться здоровыми во время пандемии COVID-19.

1. Люди с сильным иммунитетом

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Сильный неспецифический врожденный иммунитет позволяет организму оперативно реагировать на появление на слизистых вируса. Инфекция останавливается на уровне горла, не спускается ниже к легким и не творит свои темные дела.

Если иммунитет сработает идеально, человек даже не будет знать, что заразился. Но и иммунитета к коронавирусу у него не возникнет.

2. Люди, переболевшие коронавирусом 

COVID-19 — далеко не первый коронавирус, с которым столкнулось человечество (но самый опасный).

До этого момента многие люди болели коронавирусами, считая, что подхватили простуду или грипп. Если вы хотя бы раз встречались с этим семейством вирусов, Т-клетки иммунитета запомнили врага в лицо, так сказать, и начнут действовать гораздо оперативнее, когда в организм попадет коронавирус COVID-19. 

В таком случае коронавирус, наверняка, проявится минимальными симптомами и быстро будет повержен иммунитетом. 

3. Люди, не склонные к неадекватным реакциям иммунитета 

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Проблемы у многих пациентов с коронавирусом начинаются после того, как иммунитет не справляется с положенными на него обязанностями и начинает реагировать излишне активно. Так развивается цитокиновый шторм, который может привести к серьезным повреждениям органов и даже смерти.

Напомним,

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