Доктор Комаровский рассказал о тесте на коронавирус за 5 секунд
Известный терапевт Евгений Комаровский обратил внимание на симптом коронавируса, который можно использовать для быстрой диагностики.
Но выход есть!
Ученые обратили внимание на распространенный симптом коронавируса, который проявляется как в легкой, так и в тяжелой форме. Речь идет о потере обоняния и способности распознавать вкус (или искажении данных чувств).
Если дать человеку понюхать что-то, он не сможет распознать запах. И это самый эффективный способ тестирования для тех, кто подозревает у себя вирус.
Напомним,