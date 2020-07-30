Доктор Комаровский рассказал о тесте на коронавирус за 5 секунд

30 июля 2020 23:00 Алла Лысак
Доктор Комаровский рассказал о тесте на коронавирус за 5 секунд
Доктор Комаровский рассказал о домашнем тесте на коронавирус за 5 секунд

Известный терапевт Евгений Комаровский обратил внимание на симптом коронавируса, который можно использовать для быстрой диагностики.

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По словам Комаровского, самым явным проявлением COVID-19 является высокая температура. Однако определенная группа пациентов болеет без симптомов, что значительно усложняет диагностику.

Но выход есть!

Ученые обратили внимание на распространенный симптом коронавируса, который проявляется как в легкой, так и в тяжелой форме. Речь идет о потере обоняния и способности распознавать вкус (или искажении данных чувств). 

Если дать человеку понюхать что-то, он не сможет распознать запах. И это самый эффективный способ тестирования для тех, кто подозревает у себя вирус.

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Комаровский подчеркнул, что потеря обоняния и вкуса у людей, инфицированных коронавирусом, проявляется в 27 раз чаще, чем у здоровых. Этот симптом можно считать важным маркером. Если сомневаетесь в своем здоровье, попросите близких дать вам понюхать какую-то пищу с закрытыми глазами. 

Напомним,

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