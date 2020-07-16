Спровоцирует ли пандемию новый свиной грипп G4: отвечает Доктор Комаровский

Терапевт и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, стоит ли переживать о новом свином гриппе в Китае?

Китай в последнее время стал эпицентром тревожных новостей в сфере здравоохранения.

Именно в КНР возникла вспышка коронавируса, спровоцировавшая пандемию (в ее условиях мы живем по сей день), потом в Китае нашли бубонную чуму, ту самую, что скосила половину Европы в средние века, а теперь китайские медики сообщили о новом свином гриппе, который теоретически может пойти по стопам своего предшественника и опять подарить миру возможность жить в карантине.

Но не все так однозначно, отмечает доктор Комаровский.

По его словам, свиной грипп G4, найденный в КНР, на данный момент является животным, людям он никак не угрожает.

Сначала вирусу необходимо преодолеть межвидовой барьер, в таком случае им сможет заразиться и человек. Но еще одной ступенью мутации иногда становится приобретение способности передаваться от человеку к человеку. И только в этом случае грипп переходит в разряд человеческих и получает название.

Однако не все животные вирусы, даже открытые десятки лет назад, проходят этот эволюционный путь. Большая часть возбудителей заболеваний, к счастью, остается в животном мире и не пытается мутировать.

Лучше всего, по словам Комаровского, сосредоточиться на вирусах, которые реально угрожают всем нам.

Напомним,