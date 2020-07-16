Спровоцирует ли пандемию новый свиной грипп G4: отвечает Доктор Комаровский
Терапевт и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, стоит ли переживать о новом свином гриппе в Китае?
Именно в КНР возникла вспышка коронавируса, спровоцировавшая пандемию (в ее условиях мы живем по сей день), потом в Китае нашли бубонную чуму, ту самую, что скосила половину Европы в средние века, а теперь китайские медики сообщили о новом свином гриппе, который теоретически может пойти по стопам своего предшественника и опять подарить миру возможность жить в карантине.
По его словам, свиной грипп G4, найденный в КНР, на данный момент является животным, людям он никак не угрожает.
Сначала вирусу необходимо преодолеть межвидовой барьер, в таком случае им сможет заразиться и человек. Но еще одной ступенью мутации иногда становится приобретение способности передаваться от человеку к человеку. И только в этом случае грипп переходит в разряд человеческих и получает название.
Лучше всего, по словам Комаровского, сосредоточиться на вирусах, которые реально угрожают всем нам.
Напомним,