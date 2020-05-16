Украинская певица рассказала об укреплении иммунитета: Чувствую себя прекрасно!

16 мая 2020 16:30 Александр Кива
Украинская певица рассказала об укреплении иммунитета: Чувствую себя прекрасно!

В шоу «СуперИнтуиция» (Новый канал) можно не только проверить свое шестое чувство, но и познакомиться с очень интересными людьми.

Иногда своими умениями и увлечениями они шокируют зрителей и звездных участников

Например, на этой неделе на шоу пришел парень, который любит есть сырое мясо. Говорит, что уже несколько лет лакомится свежиной. Только представьте, как он обрадовался, когда в студию ему принесли сырую индейку. Парень сразу начал ее пробовать.

Правда, такое зрелище оказалось не слишком приятным для звездных участников – певицы TAYANNA и музыканта Дмитрия Кадная.

– Я уже семь лет как вегетарианка, – рассказывает TAYANNA. – Поэтому мне трудно смотреть, как парень ест мясо. Еще и сырое!

Девушка говорит, что она бы рекомендовала всем отказаться от пищи животного происхождения. Ведь на ее переваривание уходит много энергии, а она нам сейчас нужна для крепкого иммунитета.

– Весной и летом нашей печени необходимо очищение, – говорит певица. – Рекомендую питаться вегетарианским меню (без молочки). И много пить горячей воды. Это очень полезно для кишечника – запускает перистальтику.

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А еще TAYANNA советует быть активными в течение дня.

– Занимайтесь спортом, – говорит девушка. – Кровь будет двигаться быстрее и запускать все механизмы в организме. Я сейчас занимаюсь йогой и кардио. И чувствую себя прекрасно!

Напомним,

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