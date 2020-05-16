Первое, второе и компот: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

16 мая 2020 07:00 Александр Кива
Первое, второе и компот: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Первое, второе и компот: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

Смотрите онлайн 9 выпуск шоу Первое, второе и компот на TV.UA.

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В 9 выпуске утреннего кулинарного шоу Первое, второе и компот 1 сезон кухни разных народов мира встретятся в гостях у Виктора Бронюка. Сегодня он будет готовить средиземноморскую уху под названием буйабес и научит пользоваться болгарским чудо-устройством для запекания сладких перцев.

Французский суп из морепродуктов

Слово «буйабес» может показаться смешным и непривычным украинскому уху. Это традиционный французский суп, в который используется много разной рыбы и морепродуктов. Благодаря этому у блюда получается богатый насыщенный вкус. В 9 выпуске Перше, друге і компот Виктор Бронюк расскажет историю возникновения этого супа. Существует два вида буйабеса – марсельский и нормандский. Ведущий объяснит, чем они отличаются друг от друга, и поделится тем рецептом, которым пользуется сам.

Что такое чушкопек, и почему он очень нужен вам на кухне?

На второе Виктор приготовит жареные грибы с печеными сладкими перцами. При запекании овощи приобретают приятный сладковатый вкус. Однако сегодня ведущий будет использовать не привычную духовку, а специальное приспособление под названием чушкопек.

Семейство Бронюков часто ездит в Болгарию. Там они впервые узнали о чудо-приспособлении для запекания перцев. В 9 выпуске Перше, друге і компот ведущий покажет, как выглядит чушкопек, и что с ним нужно делать для приготовления идеальных запеченных перцев. При помощи этого приспособления можно запекать и другие овощи. На выходе вы получите «обугленные» перцы – точно такие, как получаются на открытом огне! В комплекте с чушкопеком идет специальная проволока, иначе вы не сможете открыть раскаленную крышку. Запеченные в чушкопеке овощи разительно отличаются от того, что получается в обычной духовке.

Сочетание жареных вешенок со сладостью перца может показаться необычным, но точно не оставит вас равнодушными!

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9 выпуск проекта Первое, второе и компот смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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