Первое, второе и компот: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

18 апреля на ICTV вышел 5 выпуск программы Первое, второе и компот

Пасхальное меню от Виктора Бронюка

Готовы к светлому празднику Пасхи? В 5 выпуске шоу Перше, друге і компот 1 сезон Виктор Бронюк делится праздничными рецептами на случай, если вы еще не успели все приготовить. Ведущий постарается убедить вас в том, что не нужно бояться дрожжевого теста или блюд, которые на первый взгляд кажутся сложными.

Рецепты пасок от Виктора Бронюка

Думаете, что дрожжевая выпечка – это не ваше, и собираетесь купить паски в супермаркете или кондитерской? Ведущий утреннего кулинарного шоу Перше, друге і компот подготовил для вас два простых рецепта, с которыми справится даже ребенок!

Если у вас есть хлебопечка, то вы можете приготовить традиционный пасхальный хлеб в ней. Это самый простой способ: нужно просто засыпать все необходимые ингредиенты и включить печь! Умная техника сделает все остальное сама. Главное – внимательно прочитать инструкцию заранее, чего не сделал Виктор Бронюк. Получилась ли у него паска? Узнайте прямо сейчас!

Нет хлебопечки? Не беда! Второй рецепт паски в 5 выпуске Перше, друге і компот будет традиционным. Вам нужно будет вооружиться специальными цилиндрическими формами, изюмом и дрожжами. А все остальные ингредиенты, скорее всего, уже есть на вашей кухне.

Как правильно называются голубцы?

Виктор приготовит голубцы и наглядно покажет, как их правильно скручивать. Если вам всегда казалось, что это сложно и долго, то будьте спокойны – это не так. Певец расскажет, какое должно быть соотношение мяса и риса в начинке и в каком соусе он предпочитает тушить голубцы. Но самый главный вопрос так и останется открытым – как же правильно произносить название этого блюда? Оказывается, в разных регионах Украины его произносят с разным ударением! А вы как называете голубцы?

Быстрый перекус

В 5 выпуске кулинарного шоу Перше, друге і компот Виктор Бронюк предложит вам приготовить необычные бутерброды с селедкой и яблоком. Ведь как часто бывает, что застолья ждать еще долго, а есть уже хочется? Особенно, если на плите томится такое вкусное блюдо, как домашние голубцы! Бутерброды с селедкой – это сытное и здоровое блюдо, ведь эта рыба содержит полезные жирные кислоты.

Первое, второе и компот: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)