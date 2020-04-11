Первое, второе и компот: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)

11 апреля в 8:30 на телеканале ICTV вышел 4 выпуск кулинарной программы Первое, второе и компот.

В 4 выпуске кулинарного шоу Перше, друге і компот 1 сезон кухня Виктора Бронюка превратится в бермудский треугольник! Предметы будут теряться и скрываться от ведущего, но он все равно умудрится приготовить вкусный и сытный обед из трех блюд.

Что сегодня в меню?

В утреннем кулинарном шоу Перше, друге і компот 11.04.2020 Виктор Бронюк приготовит свою версию форшмака, грибную юшку и жаркое из свиных ребрышек. Во время приготовления ведущий расскажет, как он питался на заре своей музыкальной карьеры, набрал вес и начал искать новые рецепты.

Не совсем классический форшмак

Эта универсальная рыбная закуска любима всеми! Обычно форшмак готовится с добавлением сливочного масла. Виктор Бронюк в 4 выпуске Перше, друге і компот поделится хитростью, которая поможет снизить калорийность блюда. Селедка сама по себе – достаточно жирная рыба, а после добавления масла намазка превращается в энергетическую бомбу. Чтобы избежать этого, ведущий добавляет в свою версию форшмака один необычный ингредиент. Узнайте прямо сейчас, какой!

А для тех, кто не гонится за диетичностью, певец предлагает приготовить волшебные тосты. Он поджаривает их на сливочном масле, что придает хлебу дополнительный аромат и хрустящую корочку. Вы должны это попробовать – записывайте рецепт Виктора Бронюка!

Как правильно готовить юшку?

Ведущий готовит грибную юшку по рецепту тещи. Семья жены Бронюка из Прикарпатья, а там знают толк в еде! Виктор использует в супе сушеные белые грибы, но он также дает пару советов для тех, у кого дома нет таких запасов.

Певец поделится смешной историей о том, как он однажды случайно добавил в суп соду вместо соли. С кем не случался такой казус? К счастью, Виктор смог спасти ситуацию и сохранить нормальный вкус блюда. Узнайте, как исправить досадную оплошность на кухне

Новый выпуск проекта Первое, второе и компот: смотрите в 8:30 на ICTV и после эфира — на tv.ua,