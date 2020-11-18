Куда поехать в ноябре: ТОП-3 места в Украине от ведущего тревел-шоу Евгения Славкинского

Куда поехать в ноябре: ТОП-3 места в Украине от ведущего тревел-шоу Евгения Славкинского

В этом году у нас нет возможности свободно путешествовать за границу, но никто не отменял внутренний туризм!

Мы спросили у ведущего шоу «Check-in Украина» на канале НЛО TV Евгения Славкинского – куда он советует поехать в ноябре. Ловите список мест, и спешите открыть новые локации в своей стране!

В ноябре лучше всего ехать на Западную Украину. Вот несколько вариантов.

Закарпатье

Осенью в горах особенно красиво: туманы, яркие краски, контрастные цвета. Среди самых ярких достопримечательностей украинских Карпат я бы выделил озеро Синевир и расположенную рядом Синевирскую Полонину. А также города Ужгород и Мукачево. Западноевропейская архитектура, красивые пешеходные улицы, мосты, монументальные соборы и замки, среди которых особенно выделяется замок Паланок.

Радиолокационная станция Памир в Черновицкой области

Это большой объект времен Холодной Войны на вершине горы Томнатик. Лучше всего брать экскурсию на джипах – так и дорога будет нетривиальной, и расскажут вам массу всего интересного про это место. Причем, даже если история и военщина вас вообще не интересует, все равно стоит поехать – уж слишком здесь красиво и необычно.

Роуп-джампинг на Арене-Львов

Прямо над куполом стадиона специалисты по экстриму натягивают систему веревок и любой желающий может испытать ни с чем не сравнимые эмоции. А именно от прыжка с высоты нескольких десятков метров прямо на зеленый газон Арены-Львов. Сделать шаг в бездну трудно, но оно того стоит!