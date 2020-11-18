Куда поехать в ноябре: ТОП-3 места в Украине от ведущего тревел-шоу Евгения Славкинского

Эксклюзив 18 ноября 2020 00:35 Юлия Крутиева
Куда поехать в ноябре: ТОП-3 места в Украине от ведущего тревел-шоу Евгения Славкинского
Куда поехать в ноябре: ТОП-3 места в Украине от ведущего тревел-шоу Евгения Славкинского
пресс-служба

В этом году у нас нет возможности свободно путешествовать за границу, но никто не отменял внутренний туризм!

Читайте такжеЛеся Никитюк показала, как в Украине нелегально добывают янтарь и где вымывают ценный камень
Мы спросили у ведущего шоу «Check-in Украина» на канале НЛО TV Евгения Славкинского – куда он советует поехать в ноябре. Ловите список мест, и спешите открыть новые локации в своей стране!

В ноябре лучше всего ехать на Западную Украину. Вот несколько вариантов.

Закарпатье

Осенью в горах особенно красиво: туманы, яркие краски, контрастные цвета. Среди самых ярких достопримечательностей украинских Карпат я бы выделил озеро Синевир и расположенную рядом Синевирскую Полонину. А также города Ужгород и Мукачево. Западноевропейская архитектура, красивые пешеходные улицы, мосты, монументальные соборы и замки, среди которых особенно выделяется замок Паланок.

Радиолокационная станция Памир в Черновицкой области

Читайте такжеАктер сериала "Швидка" Геннадий Василенко рассекретил любимые романтические места
Это большой объект времен Холодной Войны на вершине горы Томнатик. Лучше всего брать экскурсию на джипах – так и дорога будет нетривиальной, и расскажут вам массу всего интересного про это место. Причем, даже если история и военщина вас вообще не интересует, все равно стоит поехать – уж слишком здесь красиво и необычно.

Роуп-джампинг на Арене-Львов

Прямо над куполом стадиона специалисты по экстриму натягивают систему веревок и любой желающий может испытать ни с чем не сравнимые эмоции. А именно от прыжка с высоты нескольких десятков метров прямо на зеленый газон Арены-Львов. Сделать шаг в бездну трудно, но оно того стоит!

Облако тегов

НЛО TV Синевир путешествие экскурсия Закарпатье эксклюзив Евгений Славкинский Check-in Украина

Материалы по теме

Ведущая Аманда Ироанья раскрыла секрет создания идеальной формы
Lifestyle

Ведущая Аманда Ироанья раскрыла секрет создания идеальной формыЭксклюзив
Актер Александр Погребняк: На осеннюю хандру у меня нет времени!
Интервью

Актер Александр Погребняк: На осеннюю хандру у меня нет времени!Эксклюзив
Папа рулит: смотреть 28 серию онлайн (эфир от 18.11.2020)
Сериалы

Папа рулит: смотреть 28 серию онлайн (эфир от 18.11.2020)
Папа рулит: смотреть 27 серию онлайн (эфир от 18.11.2020)
Сериалы

Папа рулит: смотреть 27 серию онлайн (эфир от 18.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 13.11.2020
Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)
Шуша: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 16.11.2020)

Шуша: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 16.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 16.11.2020)
Шуша: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 16.11.2020)

Шуша: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 16.11.2020)
Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK