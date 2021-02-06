Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 20 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)

6 февраля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 20 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

Смотрите в 20 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-3 : В программе Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 20 выпуск от 06.02.2021 Антон и Василиса отправятся в Кению, чтобы своими глазами увидеть самых редких и красивых животных Африки – слонов, носорогов, буйволов, жирафов и львов! Стоит такое удовольствие недешево. Есть ли у туриста с небольшим бюджетом вероятность увидеть этих удивительных животных? Да! Ведущие проекта Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон покажут, как можно устроить себе эконом-свидание с жирафами, если вы не можете позволить себе визит в знаменитый Giraffe Manor.

Встреча с самыми удивительными животными

Что вы можете позволить себе в Кении, имея неограниченную сумму денег на карточке? Частный самолет, шикарный джип с гидом, сафари по заповеднику Самбуру и визит к племени Самбуру. В 20 выпуске проекта Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон вы увидите, как живет этот удивительный народ. Их женщины украшают себя многослойными разноцветными бусами, а головы бреют практически налысо. Юноши племени Самбуру красят волосы хной и украшают головы перьями.

На сафари туристы имеют возможность увидеть таких редких животных, как слоны, носороги и буйволы. Эти виды находятся на грани вымирания из-за охоты. Люди готовы платить огромные деньги за возможность убить льва или носорога. В 20 выпуске проекта Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон ведущие, конечно же, будут только смотреть и фотографировать. Василиса сможет покормить жирафа, а Антон увидит вблизи еще нескольких редких животных.

Нищета и цивилизация бок о бок

Василиса побывает в столице Кении Найроби, которую она сравнит с африканским Нью-Йорком. И действительно – в большом городе есть небоскребы, банки и все остальные атрибуты большого города. Но это впечатление обманчиво. Погуляв по улицам столицы, вы вскоре увидите, что Найроби – совсем не мегаполис в привычном понимании этого слова, ведь тут легко можно встретить автобус, который тащит запряженная повозка с лошадьми. А рядом с Найроби находятся трущобы Кибера – место, где процветает насилие, а люди живут за гранью бедности.

Не пропустите увлекательное путешествие по Африке – смотрите программу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 20 выпуск от 06.02.2021!

20 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите 06.02.2021 в 10:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.