Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 19 выпуск онлайн (эфир от 30.01.2021)

30 января на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 19 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

Смотрите в 19 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-3 : Антон и Василиса поедут в Эфиопию, где увидят своими глазами, как живут дикие племена. Тут даже безлимитная карта с неограниченным количеством денег не поможет, если захочется шикарного отдыха! Никаких шикарных отелей, спортивных автомобилей и мишленовских ресторанов. Так на что же может рассчитывать богач в одной из самых нищих стран мира? Узнайте прямо сейчас!

Параллельная реальность

Хотите побывать в каменном веке? Смотрите 19 выпуск Орел и Решка. Чудеса света! В современном мире скоростного интернета, высоких небоскребов и трансатлантических перелетов все еще остались места, куда не добралась цивилизация. Племена в Эфиопии до сих пор живут, как в каменном веке. Антон и Василиса побывают в гостях у дикарей, которые до сих пор не носят одежду, не знают об элементарных бытовых удобствах и имеют крайне странные представления о красоте. Какое племя в Эфиопии активнее всего пользуется одеждой? А чьи обычаи любому цивилизованному человеку покажутся попросту жестокими? Узнайте прямо сейчас!

Вы увидите, как живут племена каро, хамер и мурси. Люди из племени каро раскрашивают себя белой глиной и прокалывают кожу под нижней губой, чтобы вставить туда перья или гвозди. Мужчины племени хамер хлещут своих женщин розгами, а они гордятся своими шрамами, как украшениями. А племя мурси считается самым жестоким в Эфиопии, ведь они крадут скот, жгут деревни и убивают друг друга.

В 19 выпуске проекта Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон вы увидите, как происходит посвящение мальчика в мужчину в племени хамер. Для них это одна из самых важных традиций, ведь пареньку лучше умереть, чем не пройти обряд. Для посвящения мальчики пробегают по спинам быков, поставленных в шеренгу.

Какие еще необычные обычаи можно встретить в Эфиопии? И не будет ли путешествие ведущих к племенам опасным? Узнайте в проекте Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 19 выпуск от 30.01.2021!

19 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите 30.01.2021 в 10:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.