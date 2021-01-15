Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 18 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)

16 января на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 18 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

Смотрите в 18 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-3: как ведущие путешествуют по Уганде! Как они будут чувствовать себя в стране, где практически никто не зарабатывает больше полутора долларов в день? Возможно, тут и без безлимитной карты можно себя неплохо чувствовать? Узнайте прямо сейчас!

Африканское чудо света: озеро Виктория в Уганде

Антон Зайцев и Василиса Хвостова в 18 выпуске Орел и Решка. Чудеса Света 3 сезон отправятся посмотреть на озеро Виктория. Этот водоем настолько огромен, что по площади равняется двум Азовским морям. Озеро Виктория – второе по величине пресноводное озеро мира. Его размеры поражают, однако купаться в нем восхищенным туристам не советуют: вода кишит опасными паразитами, которые вызывают серьезные заболевания. Кроме того, в озере живут крокодилы. Каждый год около 20 человек становятся жертвами этих хищных пресмыкающихся.

Как снимают кино в Уганде?

Антон в 18 выпуске Орел и Решка. Чудеса света станет кинозвездой. Правда, не голливудской, а африканской. Ведущий снимется в боевике самого знаменитого режиссера Уганды. Как выглядит киностудия в стране, где 5 долларов в день считаются хорошим заработком и практически никто не говорит на английском; как бывшие рыбаки делают маникюр и педикюр всем желающим прямо посреди улицы, ? Узнайте прямо сейчас!

Жизнь рыбаков

Василиса посетит остров рыбаков в 18 выпуске Орел и Решка. Чудеса света. Там она попадет под дождь и познакомится поближе с одной из местных жительниц. Василиса узнает, как живут обычные рыбаки в африканской стране. Много ли они зарабатывают на рыбе и на что тратят свои деньги? Оказывается, на рыбацком острове процветает проституция, а каждый третий заражен ВИЧ.

Антон попробует экстремальный рафтинг, а Василиса прокатится на местном транспорте бода-бода без шлема. Какие еще сюрпризы ждут ведущих в Уганде? Узнайте прямо сейчас – смотрите Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 18 выпуск от 16.01.2021 онлайн.

18 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите 16.01.2021 в 10.00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.