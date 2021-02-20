МАСКА: кто покинул шоу в 5 выпуске от 20.02.2021

20 февраля 2021 22:47 Юлия Крутиева
МАСКА: кто покинул шоу в 5 выпуске от 20.02.2021
МАСКА: кто покинул шоу в 5 выпуске от 20.02.2021
пресс-служба канала Украина

20 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 5 выпуск грандиозного шоу МАСКА.

Читайте такжеХолостяк-11: интересные факты о главном герое проекта Михаиле Заливако
Самое загадочное шоу-детектив МАСКА удивляло и шокировало телезрителей. Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

В 5 выпуске на сцене шоу выступило 6 участников: яркое Солнце, эпатажный панк-рокер Сом, романтический Дракон, зажигательная Коза, соблазнительная Роза и трогательное Жабеня.

После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, по результатам которого определили 2-х номинантов, набравших наименьшее количество голосов.

В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

В 5 выпуске в номинацию попали Солнце и Коза. К сожалению, шоу покинула Коза.

Кто скрывался за образом Козы читайте по ссылке.

Облако тегов

канал Украина кто покинул шоу новости телешоу образы звезд Маска телешоу 2021 шоу МАСКА

Материалы по теме

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Козы
Новости

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Козы
Однажды под Полтавой-12: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
Сериалы

Однажды под Полтавой-12: смотреть 12 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
Сериалы

В плену у прошлого: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
Однажды под Полтавой-12: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)
Сериалы

Однажды под Полтавой-12: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 22.02.2021)

Популярное на сайте

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Павы
Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

Популярное видео

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)

Лига Смеха. Битва Титанов: смотреть выпуск онлайн (эфир от 19.02.2021)
Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.02.2021)
С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию

С кем поведешься: смотреть онлайн 1 серию
МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)

МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK