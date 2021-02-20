МАСКА: кто покинул шоу в 5 выпуске от 20.02.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 5 выпуске от 20.02.2021

20 февраля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 5 выпуск грандиозного шоу МАСКА.

Самое загадочное шоу-детектив МАСКА удивляло и шокировало телезрителей. Звездные детективы проекта – NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко и DZIDZIO – угадывали, какие знаменитости могут прятаться под масками.

В 5 выпуске на сцене шоу выступило 6 участников: яркое Солнце, эпатажный панк-рокер Сом, романтический Дракон, зажигательная Коза, соблазнительная Роза и трогательное Жабеня.

После выступления участников было голосование судей и зрителей в зале, по результатам которого определили 2-х номинантов, набравших наименьшее количество голосов.

В конце выпуска открылось новое голосование, в котором участвовали уже только зрители. По результатам их выбора, тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

В 5 выпуске в номинацию попали Солнце и Коза. К сожалению, шоу покинула Коза.

Кто скрывался за образом Козы читайте по ссылке.