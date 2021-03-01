Сестра Дмитрия Комарова Ангелина впервые показала лицо дочери: трогательное фото

1 марта 2021 11:25 Юлия Крутиева
Сестра Дмитрия Комарова Ангелина впервые показала лицо дочери: трогательное фото
Ангелина Комарова
instagram.com/komarova_angelina

Ангелина Комарова устроила яркую фотосессию со своей доченькой Алисой.

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1 октября 2020 года родная сестра путешественника Дмитрия Комарова впервые стала мамой. Малышка у Ангелины родилась крупненькой, ее вес составил 4 кг, рост – 58 см.

Все это время счастливая мама не решалась в Сети показывать лицо девочки. Однако в первый день весны, когда Алисе исполнилось 5 месяцев, Комарова представила свою доченьку поклонникам.

Ангелина Комарова с дочерью / instagram.com/komarova_angelina

Счастливые мама и дочь, одетые в family look, выглядели в кадре очень ярко и были невероятно красивы.

Решила я устроить фотосессию с ребёнком. Приезжаю в студию и вижу это Платье. «А у нас еще в комплекте есть розовое и для девочки» - пазл сложился! Все, как я люблю: мы с Алисой похожи на розовый зефир! Идеальное фото для первого дня весны. А ещё – сегодня Алисе уже целых 5 месяцев!

Отметим, что о своем муже Ангелина в интервью рассказывает мало. Известно, что пара расписалась в 2019 году в ЗАГСе штата Невада спустя 5 лет отношений.

Ангелина Комарова с мужем и дочкой на выписке из роддома / instagram.com/komarova_angelina

Напомним,

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