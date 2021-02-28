Олег Винник рассказал, как мама его в детстве от смерти спасла
Олег Винник рассказал об опасных моментах, которые случались с ним в жизни.
Певец признался, что случилось все дома. Будучи безбашенным малышом, Олег вынул кабель из телевизора и голыми руками воткнул его в розетку.
Где-то четыре года мне было. Из телевизора вынул кабель. Был открыт задник. Знаешь, как эти телевизоры старые, ламповые: мы снимали крышку, потому что когда лампа пищит, ее надо всунуть (смеется). И я как-то вынул кабель, мне было интересно – взял рукой и воткнул его в розетку. Оно мне сжало руку – и я начал гореть. Все это - дым, кровь... Мама услышала. И слава Богу, она додумалась вынуть кабель. И при этом у мамы два класса школы: первый и второй. Круглой сиротой выросла. И меня спасла. И я помню, как она меня в медпункт несла. Бежит кровь, эти все дела. Шрамы эти до сих пор остались.
Олег Винник отметил, что сегодня уже понял – в жизни есть судьбоносные моменты и кто-то должен быть возле тебя в такие минуты. Два раза возле артиста оказывалась именно мама.
Напомним,