Олег Винник рассказал, как мама его в детстве от смерти спасла

28 февраля 2021 22:50 Юлия Крутиева
Олег Винник рассказал, как мама его в детстве от смерти спасла
Певец Олег Винник
facebook.com/Olegg.Vynnyk.official

Олег Винник рассказал об опасных моментах, которые случались с ним в жизни.

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Один из таких моментов произошел с артистом в 4-летнем возрасте. И мама, которая оказалась рядом с сыном, спасла его от смерти. Подробнее об инциденте Олег Винник рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

Певец признался, что случилось все дома. Будучи безбашенным малышом, Олег вынул кабель из телевизора и голыми руками воткнул его в розетку.

Где-то четыре года мне было. Из телевизора вынул кабель. Был открыт задник. Знаешь, как эти телевизоры старые, ламповые: мы снимали крышку, потому что когда лампа пищит, ее надо всунуть (смеется). И я как-то вынул кабель, мне было интересно – взял рукой и воткнул его в розетку. Оно мне сжало руку – и я начал гореть. Все это - дым, кровь... Мама услышала. И слава Богу, она додумалась вынуть кабель. И при этом у мамы два класса школы: первый и второй. Круглой сиротой выросла. И меня спасла. И я помню, как она меня в медпункт несла. Бежит кровь, эти все дела. Шрамы эти до сих пор остались.

Олег Винник отметил, что сегодня уже понял – в жизни есть судьбоносные моменты и кто-то должен быть возле тебя в такие минуты. Два раза возле артиста оказывалась именно мама.

Напомним,

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