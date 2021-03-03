Никита Добрынин стал ведущим российского шоу "Холостяк": публика в шоке

После завершения 9 сезона проекта «Холостяк» имя Никиты Добрынина не сходит с новостных лент СМИ.

И на то есть несколько причин. Во-первых, Никита Добрынин стал единственным героем «Холостяка», который смог создать семью с победительницей шоу.

А в августе прошлого года Никита вместе со своей возлюбленной Дашей Квитковой сыграли свадьбу. Несмотря на пандемию коронавируса, влюбленным удалось устроить шикарное торжество на берегу Днепра.

Во-вторых, Добрынин и Квиткова решили долго не тянуть с пополнением в семье. В конце января звездные супруги признались, что скоро станут родителями. У них родится сын.

Однако сейчас Никита грозится попасть в серьезный скандал, который может сильно подпортить ему репутацию. 2 марта стало известно, что будущий папа стал ведущим российского проекта «Холостяк».

Об этом сообщили создатели на официальной странице романтического реалити в Инстаграм. Добрынин будет помогать Тимати выбирать девушку его мечты.

Ведущим нового сезона шоу Холостяк станет бывший украинский «холостяк» Никита Добрынин. Известный украинский шоумен, теле- и радиоведущий Никита Добрынин смог найти свою любовь в украинской версии шоу «Холостяк», а в новом сезоне проекта на ТНТ, поделится своим опытом с Тимати, - сообщают продюсеры.

Никита Добрынин и Тимати / instagram.com/holostyak.tnt.official

Подобный поворот событий очень насторожил украинских поклонников Добрынина. При этом публика разделилась на два лагеря. Кто-то назвал поступок ведущего предательством по отношению к Украине, другие – рады успеху своего кумира.

«Сдается мне, пора вам начинать собирать чемоданы в Россию», «Грустно. Понятно, что деньги нужны всем, но не в Русь же», «Это неправильно. У нас война на востоке», «Вот это новость! Рада за Никиту», «Неожиданно, но приятно», «Хороший кандидат», - пишут пользователи в комментариях под постом.

Ведущий Никита Добрынин / instagram.com/holostyak.tnt.official

Сам Никита новость о своей новой работе не прокомментировал, а вот Даша Квиткова прокомментировала сообщение без особых эмоций. В комментариях к посту она оставила емоджи в виде сердца.

Напомним,