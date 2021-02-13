Богатырь будет: Никита Добрынин и Даша Квиткова рассекретили пол будущего ребенка
13 февраля 2021 21:15
Катерина Даниленко
Никита Добрынин и Даша Квиткова
социальная сеть Instagram
"Холостяк-9" Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова наконец-то узнали долгожданную новость.
В конце января молодые люди, будучи на Мальдивах, признались, что ждут первенца, а также опубликовали первое фото с округлившимся животиком будущей мамы. А на пятом месяце беременности Даша и Никита
решили рассекретить пол ребенка.
Звездные супруги устроили гендер-пати, где в кругу самых близких проткнули иголкой большой шар из конфети голубого цвета. Цветной бумажный дождь сообщил самое важное ‒ возлюбленные ждут мальчика.
Накануне Квиткова посетила врача и сделала УЗИ. Специалист написал пол ребенка на листике и положил в конверт, который был передан близким пары. Именно они и подготовили сюрприз для пары.
Это сын,
‒ кратко написала в новом посте блогерша.
Со слезами умиления на глазах подписчики рассматривали трогательный момент кульминации вечеринки и оставляли свои поздравления: «Какое счастье! Поздравляю», «Спасибо, что не заставили нас ждать», «Поздравляю Вас! Растите крепкими и здоровенькими», «Неожиданно, я предполагала, что будет девочка», «Плачу от счастья, так рада за вас», «Богатырь».
Напомним,