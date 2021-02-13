Богатырь будет: Никита Добрынин и Даша Квиткова рассекретили пол будущего ребенка

13 февраля 2021 21:15 Катерина Даниленко
Богатырь будет: Никита Добрынин и Даша Квиткова рассекретили пол будущего ребенка
Никита Добрынин и Даша Квиткова
социальная сеть Instagram

"Холостяк-9" Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова наконец-то узнали долгожданную новость.

Читайте такжеОлю Полякову затравили за откровенный образ 16-летней дочери
В конце января молодые люди, будучи на Мальдивах, признались, что ждут первенца, а также опубликовали первое фото с округлившимся животиком будущей мамы. А на пятом месяце беременности Даша и Никита решили рассекретить пол ребенка.

Звездные супруги устроили гендер-пати, где в кругу самых близких проткнули иголкой большой шар из конфети голубого цвета. Цветной бумажный дождь сообщил самое важное ‒ возлюбленные ждут мальчика.

Накануне Квиткова посетила врача и сделала УЗИ. Специалист написал пол ребенка на листике и положил в конверт, который был передан близким пары. Именно они и подготовили сюрприз для пары.

Это сын,
‒ кратко написала в новом посте блогерша.

Читайте также"Холостячка" Ксения Мишина рассказала, какой подарок получила авансом от любимого
Со слезами умиления на глазах подписчики рассматривали трогательный момент кульминации вечеринки и оставляли свои поздравления: «Какое счастье! Поздравляю», «Спасибо, что не заставили нас ждать», «Поздравляю Вас! Растите крепкими и здоровенькими», «Неожиданно, я предполагала, что будет девочка», «Плачу от счастья, так рада за вас», «Богатырь».

Напомним,

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд социальные сети Никита Добрынин фото новости беременные звезды Даша Квиткова

Материалы по теме

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
Теперь официально! Алина Гросу подтвердила отношения с Романом Полянским
Новости

Теперь официально! Алина Гросу подтвердила отношения с Романом Полянским
МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
Телешоу

МАСКА: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.02.2021)
Выходите без звонка-4: смотреть 24 серию онлайн (эфир от 18.02.2021)
Сериалы

Выходите без звонка-4: смотреть 24 серию онлайн (эфир от 18.02.2021)

Популярное на сайте

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского
Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Лисицы

Популярное видео

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)

Голос країни-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 07.02.2021)
Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)

Добрая душа: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.02.2021)
Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)

Мертвые лилии: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 08.02.2021)
МАСКА: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)

МАСКА: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.02.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK