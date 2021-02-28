Мир наизнанку-12: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)

28 февраля 2021 05:00 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-12: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)
Мир наизнанку-12: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)
пресс-служба

6 марта на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 4 выпуск 12 сезона тревел-шоу Мир наизнанку.

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Смотрите в 4 выпуске программы Мир наизнанку-12: Впервые «Мир наизнанку» отправился изучать очень консервативную мусульманскую страну и законы жизни в ней. По словам Дмитрия Комарова, Пакистан по-настоящему удивит украинских зрителей – это абсолютно эксклюзивный материал, а многие сюжеты вообще будут показаны впервые в истории не только украинского, но и мирового телевидения. Пакистан – как другая планета, государство, не похожее ни на одно из тех, где раньше бывала команда тревел-шоу.

4 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите 6 марта в 18:20 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Мир наизнанку-12 смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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