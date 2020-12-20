Алла Мазур рассказала, как находит общий язык с сыном-подростком

20 декабря 2020 14:00 Катерина Даниленко
Алла Мазур рассказала, как находит общий язык с сыном-подростком
Телеведущая Алла Мазур с сыном Артемом
социальная сеть Instagram

Телеведущая Алла Мазур воспитывает 12-летнего сына Артема, которому, как и любому подростку, свойственны разные методы самовыражения.

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Знаменитость призналась, что все «хотелки» сына они вместе обсуждают и приходят к общему решению. К примеру, перекрасить волосы звезда ТСН разрешила мальчику, но выступила против ярких цветов. Артем решился на блонд.

Всем родителям советую ‒ обсуждайте, разговаривайте, просматривайте варианты. Не говорите сразу «нет», потому что они становятся в позицию защиты и теряется контакт. Должно быть какое-то самовыражение. Я согласилась на блонд, потому что другие варианты ‒ синий и зеленый ‒ я считаю, что блонд ему подходит больше.

На желание сына набить татуировку Алла реагирует спокойно. Мама и сын проговаривают варианты, чтобы оба были довольны. Сейчас парень мечтает о надписи на предплечье.

Тему тату мы обсуждаем и обсуждаем какие-то закрытые места, где не так больно будет и не так видно.

Алла Мазур и ее сын Артем / социальная сеть Instagram

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Артем же рассказал, как он заказывает подарки на праздники. Сын ведущей накануне события составляет список, а потом вместе с мамой обсуждает свои желания.

На Рождество ‒ Airpods, я добавлю свои деньги. Я собрал пол суммы, мне мама просто добавит, а на Новый год ‒ чехол с powerbank,
‒ добавил парень.

Напомним,

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