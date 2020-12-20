Алла Мазур рассказала, как находит общий язык с сыном-подростком
Телеведущая Алла Мазур воспитывает 12-летнего сына Артема, которому, как и любому подростку, свойственны разные методы самовыражения.
Всем родителям советую ‒ обсуждайте, разговаривайте, просматривайте варианты. Не говорите сразу «нет», потому что они становятся в позицию защиты и теряется контакт. Должно быть какое-то самовыражение. Я согласилась на блонд, потому что другие варианты ‒ синий и зеленый ‒ я считаю, что блонд ему подходит больше.
На желание сына набить татуировку Алла реагирует спокойно. Мама и сын проговаривают варианты, чтобы оба были довольны. Сейчас парень мечтает о надписи на предплечье.
Тему тату мы обсуждаем и обсуждаем какие-то закрытые места, где не так больно будет и не так видно.
На Рождество ‒ Airpods, я добавлю свои деньги. Я собрал пол суммы, мне мама просто добавит, а на Новый год ‒ чехол с powerbank,‒ добавил парень.
Напомним,