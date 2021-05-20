Владимир Остапчук рассказал о курьезных случаях из жизни

20 мая 2021 13:50 Юлия Туренко
Владимир Остапчук рассказал о курьезных случаях из жизни
Ведущий Владимир Остапчук
пресс-служба Нового канала

Уже более 10 лет Владимир Остапчук ведет успешные ТВ-проекты.

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Но популярность и узнаваемость он получил после «Евровидения-2017». Именно тогда Владимир Остапчук стал ведущим песенного конкурса. Несмотря на большую популярность украинцы часто не воспринимают его как звезду. 

За кулисами шоу «Где логика?» (Новый канал) телеведущий рассказал о курьезных ситуациях, которые случались с ним в публичных местах.

После «Евровидения» считал, что стал известным, – вспоминает Владимир. – Меня пригласили на одно светское мероприятие. Тогда поднимался в лифте и встретил девушку. Она мне улыбнулась и сказала: «Где-то я вас видела». Я-то думаю, наверное, с «Евровидения» запомнила. Решил убедиться и уточнил, где это было. На что она ответила: «Простите, я не всех официантов помню».

Ведущий Владимир Остапчук / пресс-служба Нового канала
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Теперь уже Владимира узнают и ни с кем не путают. Но зачастую просят фото при очень неудобных обстоятельствах.

Сейчас ношу брекеты на зубах, – рассказывает телеведущий. – Недавно обедал в ресторане кашей из киноа. Это такая маленькая черненькая крупа. Застряла у меня между зубов и брекетов. «Черноротый» – это было обо мне (улыбается). И надо же было, чтобы именно в тот момент ко мне подошли сфотографироваться мама с ребенком. Я никогда не отказываю в таких просьбах. Но договорился с малышом, что не буду улыбаться.

Напомним, 

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