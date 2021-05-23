Бывшая жена Андрея Тана озвучила свою версию развода с модельером

На прошлой неделе Сеть потрясла новость о разводе дизайнера Андре Тана и его жены Алины Харечко. Пара была вместе почти 9 лет.

Модельер уже дал интервью Кате Осадчей, где отметил, что брак распался из-за недопонимания касательно работы. Женщина же о причинах разрыва рассказала более детально.

Так, Алина отметила, что за последние годы тем для разговоров у нее с мужем стало куда меньше, их интересовала только работа. Их любовь ушла в никуда.

Наш брак распался из-за того, что много работали вместе. Мы почти 10 лет строили кампанию от трех магазинов до 52-х. И когда вечером с мужем ты обсуждаешь нового финансового директора или структуру компании, или стратегию компании, то, как правило, это начинает занимать 99% вашего времени. Скорее всего из-за этого у нас так получилось. И скорее всего, это тоже моя ошибка как девочки, так как я должна была быть девочкой дома и не говорить так много о бизнесе дома. Поэтому я возьму здесь 50% процентов вины на себя и скажу, что во многом виновата я,

‒ откровенничает бизнесвумен.

Андре Тан с экс-женой Алиной Харечко / социальная сеть Instagram

Прокомментировала супруга модельера и раздел нажитого имущества. Мужчина в интервью заявил, что оставил бывшей загородный дом и даже купил автомобиль. Женщина заверяет, что и о себе экс-муж не забыл позаботиться.

Ну у Андрея осталось три квартиры в центре города на Крещатике. У него осталась машина, у него остался счет в банке намного больше, чем получила я. Но я не буду претендовать на это все. Я благодарна ему, что он оставил мне дом, что он оставил мне машину, потому что все равно бренд во многом развивался именно благодаря ему, его таланта, его гениальности.

Алина признается, что брак оба партнера пытались сначала сохранить, ведь у них есть общая дочь, вот только любовь им возродить не удалось.

Мы пытались сохранить брак. Пытались ради Сони, потому что мы очень ответственные родители оба. Именно поэтому мы делали все возможное для того, чтобы это сохранить. Но, к сожалению, любовь такая штука, которая приходит из ниоткуда и уходит в никуда. И даже если тебе уже 40 лет скоро, то ничего страшного. Можно идти дальше и быть счастливым,

‒ резюмировала Харечко.

Напомним,