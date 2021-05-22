Жена Дмитрия Комарова похвасталась роскошной фигурой в кроп-топе

22 мая 2021 13:00 Катерина Даниленко
Жена Дмитрия Комарова похвасталась роскошной фигурой в кроп-топе
Жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко
социальная сеть Instagram

Модель Александра Кучеренко в очередной раз впечатлила интернет-пользователей эффектным образом.

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Жена ведущего программы «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова Александра Кучеренко порадовала подписчиков новым стильным луком на странице в Instagram. Фолловеры берут на заметку весенние идеи образов от знаменитости.

Так, телеведущая опубликовала кадр в эффектном костюме лимонного цвета, который состоял из классических брюк, кроп-топа и белого удлиненного пиджака в полоску. Девушка позировала в лучах солнца в одном из парков столицы.

Мягкая линия топа под грудью придала женственности образу, а прилегающий фасон брюк нежно подчеркнул талию знаменитости. Дополнили наряд лаконичные аксессуары и белая сумочка.

Модель Александра Кучеренко / социальная сеть Instagram

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Пост «Мисс Украина-2016» сопроводила смайлом в виде солнышка, а вот подписчики Кучеренко были более многословными: «Божественно красива», «Как же Дмитрию повезло», «Отличный образ для теплой погоды», «Цвет очень идет тебе», «Стильная и эффектная дама», «Стройняшка», «Как всегда на высоте, Сашенька».

Напомним,

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