Жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко рассказала, как встречала очередной праздник без любимого

21 марта 2021 19:00 Катерина Даниленко
Жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко рассказала, как встречала очередной праздник без любимого
Телеведущая Александра Кучеренко
социальная сеть Instagram

Пока путешественник Дмитрий Комаров находится в командировке на съемках нового сезона «Мир наизнанку», его любимая путешествует Украиной.

Читайте такжеОльга Фреймут провела уикенд со старшей дочкой в Грузии ‒ яркие фото
Так, телеведущая Александра Кучеренко призналась, что встретила Международный женский день на Закарпатье. Девушка поехала в горы со своей семьей.

Знаменитость впервые посетила Ужгород и Мукачево, поэтому была в невероятном восторге от местных красот. Кроме чистого воздуха, чарующих пейзажей и зеркальных рек, девушку впечатлили горные цветки крокуса.

Закарпатье ‒ это просто невероятная земля. Я впервые туда попала и была и в Ужгороде, и в Мукачево. Это было 8 марта и особенно понравились эти крокусы ‒ первое, что рождается в природе, когда еще лежит снег,
‒ поделилась Кучеренко.

Телеведущая Александра Кучеренко / социальная сеть Instagram

Читайте такжеЧто известно о первом супруге Кати Осадчей: Когда муж ушел, стало легче
За время мини-отпуска Александра успела также искупаться в горной реке. Девушка шутит, что таким образом хотела омолодиться для мужа.

Там есть такая возможность, горячие чаны, есть река и можно омолаживаться. Говорю мужу, что я еще моложе стала.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Дмитрий Комаров отдых звезд социальные сети фото новости Александра Кучеренко

Материалы по теме

Врач был удивлен, что я в сознании: Даша Астафьева рассказала, как перенесла операцию
Новости

Врач был удивлен, что я в сознании: Даша Астафьева рассказала, как перенесла операцию
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
Телешоу

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 8 выпуск
Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 7 выпуск
Телешоу

Супермама 3 сезон: смотреть онлайн 7 выпуск

Популярное на сайте

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года
14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день

14 марта: какой сегодня праздник, приметы, именинники, что можно и нельзя делать в этот день
Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Популярное видео

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года

Грэмми 2021: названы лучшие исполнители года
Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)

Слабое звено: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 14.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK