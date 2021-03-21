Жена Дмитрия Комарова Александра Кучеренко рассказала, как встречала очередной праздник без любимого
Пока путешественник Дмитрий Комаров находится в командировке на съемках нового сезона «Мир наизнанку», его любимая путешествует Украиной.
Знаменитость впервые посетила Ужгород и Мукачево, поэтому была в невероятном восторге от местных красот. Кроме чистого воздуха, чарующих пейзажей и зеркальных рек, девушку впечатлили горные цветки крокуса.
Закарпатье ‒ это просто невероятная земля. Я впервые туда попала и была и в Ужгороде, и в Мукачево. Это было 8 марта и особенно понравились эти крокусы ‒ первое, что рождается в природе, когда еще лежит снег,‒ поделилась Кучеренко.
Там есть такая возможность, горячие чаны, есть река и можно омолаживаться. Говорю мужу, что я еще моложе стала.
Напомним,