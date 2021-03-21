Жена Дяди Жоры перенесла операцию по удалению миомы: Не думала вновь сюда вернуться

Супруга Дяди Жоры Наталья Мичковская восстанавливается после операции в медучреждении.

Эксперт по здоровому питанию рассказала о пережившем опыте в своем микроблоге. Женщина заявила, что за некоторое время до операции впала в отчаяние, плакала и даже думала отменять хирургическое вмешательство. Однако в день операции уже чувствовала себя очень собрано и позитивно.

Коли звідси виходила у 2017, не думала що знов повернусь в цих білих чулочках… Приїхали сюди о 7.30, через 2 години мене забрали на операцію. Сьогодні вже краще, походила і навіть поснідала. В меню у мене ‒ буряк, чернослив, запечені яблука, банан, трішки гречки,

‒ рассказала Мичковская.

Все это время Наталью поддерживал знаменитый супруг. Дядя Жора приезжал к любимой в больницу несколько раз в день, а остальное время проводил с детьми дома.

Диетолог выразила слова благодарности всем, кто переживал за нее и желал здоровья:

Безмежно дякую вам всім за підтримку! Я вражена.

Напомним,