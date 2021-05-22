Настя Каменских вспомнила, как начался ее роман с Потапом: От ненависти до любви один шаг

22 мая 2021 18:00 Катерина Даниленко
Настя Каменских вспомнила, как начался ее роман с Потапом: От ненависти до любви один шаг
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram

На днях певица Настя Каменских презентовала новую сольную работу "Красное вино", где продемонстрировала всю многогранность чувств, которые испытывает. А в интервью вспомнила о зарождающихся отношениях с репером.

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NK заявила, что как никто другой знает, как это «от ненависти до любви один шаг». В начале своего творческого пути ей и продюсеру Потапу совсем не удавалось найти общий язык. Каждый из артистов мечтал стать сольным исполнителем, а не петь в дуэте. На этом фоне возникало много конфликтов, которые превращались в настоящие разборки.

Звезда вспоминает, что на тот момент речи даже не могло быть о романтической связи, ведь они ругались как кошка с собакой, да и Алексей был женат на Ирине Горовой. Насте и Леше не удавалось выстроить даже приятельские отношения.

Потап и Настя Каменских в начале карьеры / социальная сеть Instagram

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На запись трека «Почему молчишь» знаменитостям потребовалось аж три дня, так как они не могли договориться, постоянно ругались и сталкивались лбами касательно творческого процесса. Спустя несколько лет лед между Настей и Потапом все же растаял. Они приняли друг друга и стали ближе.

Вы не представляете, что мы вытворяли за кулисами. Помню, перед выходом на сцену для получения премии стоим, ругаемся, затем выходим с улыбками на сцену и приветствуем зрителей. Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Солнечный удар существует. Папа говорил мне, что в любви главное – поймать свой удар. У него это случилось с мамой, у меня с Лешей, все произошло настолько внезапно,
– вспомнила Каменских.

Напомним,

Потап и Настя Каменских / социальная сеть Instagram
 

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