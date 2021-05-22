Настя Каменских вспомнила, как начался ее роман с Потапом: От ненависти до любви один шаг
На днях певица Настя Каменских презентовала новую сольную работу "Красное вино", где продемонстрировала всю многогранность чувств, которые испытывает. А в интервью вспомнила о зарождающихся отношениях с репером.
Звезда вспоминает, что на тот момент речи даже не могло быть о романтической связи, ведь они ругались как кошка с собакой, да и Алексей был женат на Ирине Горовой. Насте и Леше не удавалось выстроить даже приятельские отношения.
Вы не представляете, что мы вытворяли за кулисами. Помню, перед выходом на сцену для получения премии стоим, ругаемся, затем выходим с улыбками на сцену и приветствуем зрителей. Как говорится, от любви до ненависти один шаг. Солнечный удар существует. Папа говорил мне, что в любви главное – поймать свой удар. У него это случилось с мамой, у меня с Лешей, все произошло настолько внезапно,– вспомнила Каменских.
Напомним,
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