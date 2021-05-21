Алина Гросу впервые заговорила о чувствах к Роману Полянскому
Певица Алина Гросу в программе «Зірковий шлях», которую ведут Даниэль Салем и Алена Винницкая на канале «Украина», подтвердила свои отношения с актером Романом Полянским.
Это понятно все и так. На самом деле, я очень рада, что рядом со мной есть он. Потому что очень большая поддержка, и он очень спас меня после разрыва, – сказала артистка.
Со своим бывшим супругом, за которым была замужем непродолжительное время, певица не общается.
Хуже, когда вы теряете близких друзей. Потому что супруга найти не сильно тяжело, – поделилась артистка.
Напомним,