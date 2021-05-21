Алина Гросу впервые заговорила о чувствах к Роману Полянскому

21 мая 2021 20:30 Юлия Туренко
Алина Гросу впервые заговорила о чувствах к Роману Полянскому
Алина Гросу и Роман Полянский
instagram.com/alina_grosu

Певица Алина Гросу в программе «Зірковий шлях», которую ведут Даниэль Салем и Алена Винницкая на канале «Украина», подтвердила свои отношения с актером Романом Полянским.

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Певица Алина Гросу посетила светское мероприятие вместе с актером Романом Полянским, с которым ей долгое время приписывают роман. Журналистам канала «Украина» Гросу призналась, да, у нее с Романом действительно романтические отношения.

Это понятно все и так. На самом деле, я очень рада, что рядом со мной есть он. Потому что очень большая поддержка, и он очень спас меня после разрыва, – сказала артистка.

Со своим бывшим супругом, за которым была замужем непродолжительное время, певица не общается.

Хуже, когда вы теряете близких друзей. Потому что супруга найти не сильно тяжело, – поделилась артистка.

Напомним,

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