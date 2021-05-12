Спасти Веру: канал Украина покажет премьеру детективной мелодрамы с Алиной Гросу и Романом Полянским

В понедельник, 17 мая, в 21:00 на телеканале «Украина» состоится премьера 16-серийного фильма «Спасти Веру» производства кинокомпании «Киевтелефильм».

Главные герои истории – супруги Вера и Виктор Новиковы. Казалось бы, у них прекрасная любящая семья, но накануне 10-летия свадьбы череда трагедий, тайн прошлого и шантаж делят жизнь героев на до и после.

Вера и Виктор празднуют новоселье. К ним должна прийти сестра Веры – Нина со своим женихом, Игорем. Но Нину в этот вечер находят мертвой на улице. В это же время в город возвращается Валентин, который 4 года назад был женихом Нины. Тогда Вера узнала, что он торгует наркотиками, и дала показания против него. Теперь Валентин полон желания отомстить Вере и Игорю, который украл у него любимую.

У нас достаточно запутанный сценарий, огромное количество персонажей, и тем интереснее будет зрителям распутывать эту головоломку. Причем, сценарий прописан так, что постепенно в сюжете разворачивается сразу несколько любовных треугольников, перетекающих друг в друга, – раскрывает детали сюжета режиссер-постановщик картины Александр Итыгилов. – Наше новое кино достаточно динамичное, насыщено событиями, и мы очень старались рассказать эту историю в максимальных красках, чтобы зрители смогли посопереживать нашим персонажам и прочувствовать их эмоции.

Сериал "Спасти Веру" / пресс-служба канала Украина

По словам режиссера, главная героиня Вера – это некий собирательный образ женщины средних лет. На фоне проблем, которые приходят в жизнь героини, у нее начинаются разногласия с супругом Виктором. Этим попытается воспользоваться эффектная адвокат по имени Эльза, роль которой воплотила актриса Юлия Такшина.

Это очень интересная роль. Эльза – умная женщина, которая прекрасно знает, чего хочет, и всегда добивается этого, – говорит Юлия Такшина. – Во время работы над этим проектом я впервые снималась в настоящей тюрьме. К счастью, она уже недействующая, но энергетика и все, что сопутствует этому местоположению, там присутствовало. Во-первых, там очень холодно, во-вторых, погода была капризной, как никогда – мы заходили в кадр, когда ярко светило солнце, а заканчивали сцену жутким снегопадом. Тем не менее, у меня были замечательные партнеры, чудесная группа и прекраснейший режиссер.

Сериал "Спасти Веру" / пресс-служба канала Украина

Также в фильме зрители увидят актеров Елену Великанову, Алексея Зубкова, Романа Полянского, Александра Тютина, Наталью Батрак, Михаила Химичева, Викторию Полторак, Артема Григорьева, Алину Гросу, Элину Липовую, Илью Исаенко и др.

Оператор-постановщик – Андрей Шкир. Продюсер – Валентин Опалев. Съемки проходили в Киеве и Киевской области в этом году.

Смотрите премьеру сериала «Спасти Веру» с понедельника по четверг в 21:00 на канале «Украина».