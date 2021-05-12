Филин: канал Украина покажет второй сезон сериала

12 мая 2021 20:00 Юлия Туренко
Филин: канал Украина покажет второй сезон сериала
Филин: канал Украина покажет второй сезон сериала
пресс-служба канала Украина

17 мая в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера второго сезона детективного сериала «Филин».

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Производством картины по заказу канала «Украина» занималась кинокомпания «Три-Я-Да Продакшн». Запутанные криминальные дела, обновленная программа «Филин» и новые герои, пополнившие команду отдела, ждут зрителя в продолжении увлекательной 16-серийной истории.

После громких разоблачений и личных откровений, в отделе «Филин» произошли перемены, которые коснуться многих сотрудников. Истории, к расследованию которых приступают оперативники, стали еще более устрашающими и теперь держат в страхе всю страну.

Мой персонаж Макс живет вместе со своей любимой женщиной Кирой. У них прекрасная семейная жизнь. Его дочь растёт вместе с ними, и взрослеет просто на глазах. В плане работы тоже произошли изменения: в отделе появились новые люди, «Филин» стал усовершенствованным, а расследования еще более запутанными, - поделился актер Антон Ерёмин, исполнивший роль одного из детективов отдела «Филин».

Актер Антон Еремин / пресс-служба канала Украина
В новом сезоне сериала зритель узнает больше о каждом из следователей, заглянув в их жизни. Удивится, как близкие люди становятся врагами, а враги неожиданно протягивают руку помощи. Кто-то уйдет, а кто-то останется, чтобы встретить настоящую любовь, создать семью и помочь сделать мир немного лучше.

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Напомним, по сюжету работники инновационного отдела полиции расследуют запутанные уголовные дела. В этом им помогает специальная компьютерная программа под названием «Филин». Но не всем нравятся такие инновации, это создает напряжение в отношениях в коллективе между представителями разных поколений, но также и помогает эффективно расследовать преступления.

В сериале снялись актеры: Инна Мирошниченко, Александра Эпштейн, Антон Еремин, Руслана Писанка, Федор Ольховский, Сергей Кияшко, Сергей Радченко, Евгений Григорьев и другие.

Премьера сериала «Филин-2» состоится 17 мая на телеканале «Украина»

Напомним, 

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