Филин: Ненужные люди 2 - смотреть 38 серию онлайн (эфир от 11.06.2020)

11 июня на канале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 38 серию сериала Филин.

Смотрите в 38 серии сериала Филин

В фокусе расследования исчезновения соседки Смешко, бедная одинокая девушка пошла на пробежку в парк и не вернулась...участок решает ловить похитителя на живца ... Всю серию Кира в опасности из-за расследования на работе и из-за собственного расследования также, в котором она просит Тараса и Филина просчитать все возможные варианты - кто так или иначе может быть заинтересован в смерти предшественника Смешко, кроме него самого. У Киры возникают подозрения относительно генерала. Кира и Макс - снова сближаются, она признается, почему дистанцировалась все это время, рассказывает, о разговоре с дочерью.

38 серию сериала Филин от 28.05.2020 смотрите в 13:45 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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