Марина Боржемская призналась, появился ли у нее бойфренд после развода с Узелковым
12 мая 2021 13:25
Фитнес-тренер Марина Боржемская
instagram.com/uzelkova.marina
Звездный фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала, что дети переживают по поводу ее личной жизни.
Оливия говорит: «Иди где-то походи, сходи пообедай куда-то, на свидание, давай я тебя одену хорошо». А Роберт вообще говорит: «Мама, ну будет человек рядом с тобой - я буду спокоен. И мы его примем, и для нас это будет нормально, если он появится. Потому что женщина не должна быть одна, - говорит Марина Боржемская в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».
Марина признается, их общую квартиру по просьбе Узелкова уже переоформили на его мать.
Даже нотариус сказал: «Я еще не видела, чтобы человек шел на такое дело с таким настроением. Ты же вся светишься». Я говорю, что да, потому что видимо я отдаю то, что я должна отдать. Потому что наиболее ценное у меня уже есть, это дети, - говорит Марина.
Фитнес-тренер Марина Боржемская с детьми / instagram.com/uzelkova.marina
Хочется, чтобы даже раз, когда мы находимся вместе, чтобы нам не было тесно. Чтобы так же это пространство ощущалось между нами. То есть цельные люди, которым комфортно и хорошо, они взрослые, и у них есть своя жизнь, которую они прожили, и они эту жизнь уважают, - поделилась фитнес-тренер.
Напомним,