Марина Боржемская призналась, появился ли у нее бойфренд после развода с Узелковым

12 мая 2021 13:25 Юлия Туренко
Марина Боржемская призналась, появился ли у нее бойфренд после развода с Узелковым
Фитнес-тренер Марина Боржемская
instagram.com/uzelkova.marina

Звездный фитнес-тренер Марина Боржемская рассказала, что дети переживают по поводу ее личной жизни.

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Фитнес-тренер Марина Боржемская, которая воспитывает 12-летнего сына Роберта и 8-летнюю дочь Оливию от брака с боксером Вячеславом Узелковым, рассказала, что дети дают ей советы относительно личной жизни.

Оливия говорит: «Иди где-то походи, сходи пообедай куда-то, на свидание, давай я тебя одену хорошо». А Роберт вообще говорит: «Мама, ну будет человек рядом с тобой - я буду спокоен. И мы его примем, и для нас это будет нормально, если он появится. Потому что женщина не должна быть одна, - говорит Марина Боржемская в программе «Зірковий шлях» на канале «Украина».

Марина признается, их общую квартиру по просьбе Узелкова уже переоформили на его мать.

Даже нотариус сказал: «Я еще не видела, чтобы человек шел на такое дело с таким настроением. Ты же вся светишься». Я говорю, что да, потому что видимо я отдаю то, что я должна отдать. Потому что наиболее ценное у меня уже есть, это дети, - говорит Марина.

Фитнес-тренер Марина Боржемская с детьми / instagram.com/uzelkova.marina
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Женщина едва ли не впервые откровенно признается: ее сердце открыто для новых отношений. Главное, чтобы человек ценил ее личное пространство и свободу. За что она готова отблагодарить ему взаимностью.

Хочется, чтобы даже раз, когда мы находимся вместе, чтобы нам не было тесно. Чтобы так же это пространство ощущалось между нами. То есть цельные люди, которым комфортно и хорошо, они взрослые, и у них есть своя жизнь, которую они прожили, и они эту жизнь уважают, - поделилась фитнес-тренер.

Напомним, 

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