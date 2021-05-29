MamaRika призналась, как с мужем отреагировала на две полоски на тесте: Мечтали стать родителями

MamaRika рассказала, как узнала о беременности.

Несколько месяцев назад певица MamaRika с мужем переехала жить из Киева в Одессу. Пара длительное время скрывала истинную причину переезда, но на днях артистка призналась, что находится на седьмом месяце беременности. Именно интересное положение девушки послужило тому, что знаменитости перебрались из шумного Киева поближе к морю.

Звездные супруги четыре месяца пытались зачать ребенка, однако две полоски на тесте все никак не появлялись. Лишь тогда, когда пара перестала надеяться, все удалось.

Думаю і так зрозуміло, що ми дуже хотіли дітей, і планували заздалегідь все що із цим пов’язано. Та нажаль в житті не все завжди вдається, як ми того хочемо. Ми старалися цілих чотири місяці, але тішить те, що сам процес звичайно приємний,

‒ начала свой рассказ артистка.

Певица MamaRika / социальная сеть Instagram

Сначала певица даже не обратила внимание на сбой цикла, но все же решила проверить. Две полоски на тесте появились не сразу, лишь спустя полчаса. Звезда решила сделать еще четыре теста.

В якийсь момент я вже особливо і не сподівалася, що все трапиться найближчим часом, тому навіть не підозрювала що вже була при надії. Були дивні відчуття, що мій жіночий цикл трохи збився, але я списала це на зміну сезону ‒ осінь завжди складно переноситься організмом. Чисто інтуїтивно я дістала з заначки тест, і як завжди в результаті побачила одну смужку. Та чомусь на цей раз вирішила не викидати, а просто відклала його і пішла по справам. Через пів години повернувшись і побачивши другу смужку, я впала в ступор. Насамперед я покликала Сергєіча, і не вірячи своїм очам, в результаті змусила його з'їздити і купити мені ще чотири тести… Коли всі вони показали позитивний результат, сумнівів вже не було ‒ ми будемо батьками!

Певица MamaRika и шоумен Сергей Середа / социальная сеть Instagram

Супруги не могли нарадоваться такой новостью, они не сдерживали слез. Именно в тот момент к ним пришло осознание, что их жизнь кардинально изменится.

Ми обоє плакали і розуміли, що з цього моменту наше життя ніколи не буде таким як раніше, і це найкраще що могло з нами статися! Описати словами ці емоції неможливо ‒ це пік щастя нашої сім'ї, і велика подяка Богу за те, що почув наші молитви,

‒ добавила исполнительница.

Напомним,