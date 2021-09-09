Судья "Україна має талант-2021" Женя Кот впервые станет отцом? – комментарий хореографа

Хореограф-постановщик Женя Кот заинтриговал публику своей новой публикацией в Инстаграм. Неужели танцовщик впервые станет отцом?

Евгений Кот На днях судья шоу на СТБ «Україна має талант-2021» Евгений Кот на своей странице в соцсети заинтриговал подписчиков милым фото со своей женой Натальей Татаринцевой. В кадре запечатлен танцор, обнимающий свою жену за талию и целуя ее в животик.

Публикация сразу же вызвала у подписчиков главный вопрос, который они и задавали Жене в комментариях: неужели Наталья беременна и пара ожидает первенца? Хореограф ответил на волнующий всех вопрос:

Конечно, мы с женой хотим детей. И не раз за свою совместную жизнь мы с ней это обсуждали. Сейчас у нас в планах переехать в дом с большей территорией – для своего комфорта и воспитания будущих детей. Ведь к детям стоит серьезно подготовиться – это то, что важно нам обоим. Подготовиться морально и физически, настроить свой организм для этого, чтобы в будущем не возникало никаких проблем со здоровьем ребенка. Мы с Натальей оба хотим одного ребенка – такого милого кучерявенького мальчика. Посмотрим, как будет. Возможно, позже мы захотим завести и второго, и третьего ребенка. Пока я точно хочу мальчика!

Отметим, что в январе 2021 года пара официально оформила брак, однако ради желанного тропического удовольствия отложила церемонию до лета. На острове Таити Женя и Наталья отгуляли свадьбу и там же наслаждались медовым месяцем.

Женя Кот с супругой Натальей / instagram.com/kot_jenya

Напомним,