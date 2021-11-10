Годовалая дочь Светланы Тарабаровой сделала первые шаги: Щастя в простих речах

Пожалуй, для всех родителей одни из самых значимых событий в жизни их детей – первое слово и первые шаги.

Вот и в семье певицы Светланы Тарабаровой и ее мужа Алексея Бондаря появился повод для радости.

В минувший вторник годовалая дочь звездной пары Мария сделала первые самостоятельные шаги в своей жизни. Счастливая мама поспешила поделиться этой новостью в Инстаграм.

Тарабарова разместила трогательное видео, на котором улыбчивая и активная Мария бежит то к маме, то к папе в объятия.

Перші кроки Марії. Друзі, не можу не поділитися з вами такою радістю. Вчора ввечері ми з чоловіком повернулися з перемовин і Марія ВПЕРШЕ, без підтримки, самостійно пішла назустріч до нас, - поделилась своей радостью звезда. - Я відчула таке тепло в середині, таку магію! Марійці зараз 1 рік і майже 2 місяці. Щастя в простих речах!Треба лише помічати їх.

Также в семье Светланы и Алексея подрастает старший сын Иван. В этом году мальчику исполнилось три года.

Напомним,