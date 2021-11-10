Годовалая дочь Светланы Тарабаровой сделала первые шаги: Щастя в простих речах

10 ноября 2021 15:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Годовалая дочь Светланы Тарабаровой сделала первые шаги: Щастя в простих речах
Светлана Тарабарова с дочкой и сыном
instagram.com/tarabarova

Пожалуй, для всех родителей одни из самых значимых событий в жизни их детей – первое слово и первые шаги.

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Вот и в семье певицы Светланы Тарабаровой и ее мужа Алексея Бондаря появился повод для радости. 

В минувший вторник годовалая дочь звездной пары Мария сделала первые самостоятельные шаги в своей жизни. Счастливая мама поспешила поделиться этой новостью в Инстаграм.

Тарабарова разместила трогательное видео, на котором улыбчивая и активная Мария бежит то к маме, то к папе в объятия.

Перші кроки Марії. Друзі, не можу не поділитися з вами такою радістю. Вчора ввечері ми з чоловіком повернулися з перемовин і Марія ВПЕРШЕ, без підтримки, самостійно пішла назустріч до нас, - поделилась своей радостью звезда. - Я відчула таке тепло в середині, таку магію! Марійці зараз 1 рік і майже 2 місяці. Щастя в простих речах!Треба лише помічати їх.

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Также в семье Светланы и Алексея подрастает старший сын Иван. В этом году мальчику исполнилось три года.

Напомним,

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