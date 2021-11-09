Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 11 выпуска

В 11 выпуске шоу Хто зверху? 11 сезон от 04.11.2021 Никита Голев признался, сколько раз ему девушки первыми предлагали интим, а участницы женской команды не узнали хит Русланы, с которым она победила на Евровидении.

Новый канал показал очередной выпуск развлекательного шоу для всей семьи «Хто зверху?» и собрал высокие рейтинги. 11 сезон проекта «перевалил» за экватор. В одиннадцатом выпуске вместе с бессменным капитаном мужской команды Сергеем Притулой в борьбу вступили: участник «Дизель Шоу» Александр Бережок, телеведущий Гена Витер, блогер и иллюзионист Никита Голев.

Женскую команду традиционно возглавила Леся Никитюк. Вместе с ней сыграли: блогер Татьяна Корячка, актриса «Дизель Шоу» Маруся Грицук и певица-хитмейкер Jerry Heil. Кто же победил в игровой борьбе?

Первый раунд «Руки-ноги» стал победным для мужчин, но отметили игру девушек. Все потому, что хоть она была не совсем сплоченной, но какой яркой и смешной!

Девушки, слово «тризуб» вы складывали три часа, – прокомментировал Господин Судья, роль которого неизменно исполняет Александр Педан. – Ну, и если бы не Маруся, которая в слове из шести букв сама сложила три, не знаю, что бы было. Главное, это красиво!

В конкурсе «По губам» все поменялось, и блистали уже девушки. Они угадали почти все слова, большинство из них еще и с первого раза! Чего не скажешь о подопечных Сергея Притулы. С разгромным счетом раунд «взяли» девушки.

В первом музыкальном раунде этого выпуска «Пять слов» форс-мажор случился у девушек. Они открыли четыре слова из пяти, но так и не могли угадать легендарную песню Русланы, с которой певица победила на «Евровидении» – «Дикі танці». Зато мужчины угадали поистине девичью песню NK «Девочки рулят». Очень интересный результат, согласитесь!

Но самое смешное было после этого раунда, когда отвечали на бонусный вопрос. «Сколько процентов женщин первыми предлагали новому парню заняться сексом?» – спросили у мужчин. Молодой блогер Никита Голев признался, что ему не один раз девушки первыми предлагали интим. Сергей Притула начал говорить подводку к ответу и в контексте назвал 25%. Леся Никитюк решила пошутить над ним, перебила и засчитала эту цифру. И что вы думаете? Именно она стала правильным ответом. Точное попадание и две тысячи гривен вместо одной!

Четвертый раунд «Знай наших и не наших», как всегда, навел шороха в командах. На время нужно было угадать как можно больше известных личностей Украины и всего мира. Кстати, в 11 выпуске шоу команды, действительно, постарались и назвали не мало имен. Не обошлось и без споров. Сергей Притула даже осмелился поставить Господину Судье ультиматум. Но сработал ли он…

В пятом раунде «Обмен ролями» к женской команде вышли восемь моделей-мужчин в нижнем белье. Нужно было разобраться, каким видом борьбы занимается каждый и надеть на них соответствующую форму. Среди вариантов были: греко-римская борьба, бокс, самбо, карате, тайцзи и др.

Мужчины надеялись, что к ним выйдут девушки-модели, но нет. Им нужно было разобраться с микрогрином. Среди восьми разных растений в ящиках они искали: руколу, подсолнух, горошек, кинзу, редис китайский, чиа, расторопшу, амарант.

Во втором музыкальном раунде «Музыкальный крокодил» в схватке сошлись Гена Витер и Маруся. Представитель мужской команды за 40 секунд показал песню TARABAROVA «Цунамі». Но удалось ли актрисе из женской команды победить телеведущего и показать песню DZIDZIO «Я міліонер» быстрее? Или может на этот раз оспаривание Сергея Притулы сработало?

Я чітко бачив, як Маруся, під час участі в раунді, губами проговорювала дівчатам слово «міліонер». Врахуйте це! – отметил капитан мужской команды.

«Стеклянная доска» – раунд, которого боятся все участники «Хто зверху?». Смельчаками в 11 выпуске шоу стали Татьяна Корячка и Никита Голев.

Во-первых, с этого момента, Таня не супермама, а суперприлипало! – пошутил после раунда Александр Педан. – Девушки, также я услышал подсказку на один из вопросов, поэтому минус один бал у вас. Это точно! Но меня повеселил Никита. Он угадал всего одно слово и то было «фунчоза». Покормите парня!

В финале этого выпуска команды носили фрукты и овощи. Они поделились по парам и, зажав продукт лбами, перетаскували его в корзину. Кто за 90 секунд принес больше фруктов и овощей по весу – тот победил. Узнать, кто победил, можно, посмотрев выпуск «Хто зверху?» по ссылке.

Смотрите одиннадцатый сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!