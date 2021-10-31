Хто зверху 11 сезон: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 04.11.2021)

31 октября 2021 08:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

Хто зверху 11 сезон: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 04.11.2021)
Хто зверху-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 04.11.2021)
пресс-служба Нового канала

4 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск шоу Хто зверху-11. 11 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Читайте такжеБитва экстрасенсов-21: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2021)
Смотрите в 11 выпуске шоу Хто зверху-11: Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями снова столкнулись в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы, «Обмены ролями» и два новых форматные конкурса «Знай наших и не наших» и «Найди слово». Несколько раз увидите также любимый раунд с личными историями звезд «Правда или ложь». В одиннадцатом выпуске в команде Леси Никитюк сыграют: артистка Jerry Heil, блогер Татьяна Корячка и актриса Маруся. А в команде Сергея Притулы увидите: певца Геннадия Витера, блогера Никиту Голева и актера Александра Бережка.

11 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 4 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу Хто зверху смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Хто зверху Новый Канал Сергей Притула видео Леся Никитюк телешоу Александр Бережок Jerry Heil Гена Витер телешоу онлайн телешоу 2021 Хто зверху-11

Материалы по теме

Эксы-3: смотреть онлайн 8 выпуск от 02.11.2021
Телешоу

Эксы-3: смотреть онлайн 8 выпуск от 02.11.2021
Пышный омлет в духовке: пошаговый рецепт
Еда и рецепты

Пышный омлет в духовке: пошаговый рецепт
Поздравления с Хэллоуином 2021: смешные, страшные, для смс
Праздники

Поздравления с Хэллоуином 2021: смешные, страшные, для смс
Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 41 серию от 13.10.2021
Сериалы

Моя любимая Страшко - смотреть онлайн 41 серию от 13.10.2021

Популярное на сайте

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 7 выпуск от 26.10.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 7 выпуск от 26.10.2021
МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Баяна

МАСКА 2 сезон: стало известно, кто скрывался за образом Баяна
Битва экстрасенсов-21: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)

Популярное видео

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)

Холостячка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 29.10.2021)
Эксы-3: смотреть онлайн 7 выпуск от 26.10.2021

Эксы-3: смотреть онлайн 7 выпуск от 26.10.2021
Битва экстрасенсов-21: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)

Битва экстрасенсов-21: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2021)
Адская кухня: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2021)

Адская кухня: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 25.10.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK