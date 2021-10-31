Хто зверху 11 сезон: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 04.11.2021)
31 октября 2021 08:00
Юлия Туренко
Хто зверху-11: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 04.11.2021)
пресс-служба Нового канала
4 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 11 выпуск шоу Хто зверху-11. 11 выпуск 11 сезона проекта Хто зверху смотрите онлайн на сайте TV.UA.
Смотрите в 11 выпуске шоу Хто зверху-11
: Ведущие Сергей Притула и Леся Никитюк вместе с украинскими знаменитостями снова столкнулись в игровой борьбе мужчин против женщин. В этом сезоне создатели проекта подготовили новые яркие финалы, «Обмены ролями» и два новых форматные конкурса «Знай наших и не наших» и «Найди слово». Несколько раз увидите также любимый раунд с личными историями звезд «Правда или ложь». В одиннадцатом выпуске в команде Леси Никитюк сыграют: артистка Jerry Heil, блогер Татьяна Корячка и актриса Маруся. А в команде Сергея Притулы увидите: певца Геннадия Витера, блогера Никиту Голева и актера Александра Бережка.
11 выпуск шоу Хто зверху-11 смотрите 4 ноября в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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