Сальма Хайек рассказала, что в ее доме живут привидения, и дочь их даже видела
Актриса Сальма Хайек сейчас часто появляется на публике и охотно общается с журналистами. А все потому что 55-лнетняя звезда занята в промо фильмов со своим участием — "Вечные" и "Дом Gucci".
Звезда отмечает, что сама не видела призраков, а вот ее дочь Валентина их видела дважды. Другие работники особняка подтверждают, что тоже своими глазами видели привидения.
Сальма Хайек пригласила специалиста по паранормальным явлениям, и он обнаружил около 20 призраков. Ему удалось не всех изгнать. Медиум заявил, что они живут тут дольше, чем семья Хайек, и поэтому имеют право здесь оставаться. И заверил звезду, что они безобидны.
А вот супруг актрисы – французский миллиардер Франсуа-Анри Пино – не верит в призраков, и называет все рассказы жены и дочери чепухой.
Напомним,
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