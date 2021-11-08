Сальма Хайек рассказала, что в ее доме живут привидения, и дочь их даже видела

Актриса Сальма Хайек сейчас часто появляется на публике и охотно общается с журналистами. А все потому что 55-лнетняя звезда занята в промо фильмов со своим участием — "Вечные" и "Дом Gucci".

На днях актриса стала гостьей шоу Эллен Дедженерес. Во время откровенной беседы Сальма Хайек призналась, что в их доме в Лондоне водятся привидения. В особняке само по себе может начать играть пианино, включаться и выключаться свет, открываться и закрываться двери и окна.

Звезда отмечает, что сама не видела призраков, а вот ее дочь Валентина их видела дважды. Другие работники особняка подтверждают, что тоже своими глазами видели привидения.

Сальма Хайек с дочерью / instagram.com/salmahayek

Сальма Хайек пригласила специалиста по паранормальным явлениям, и он обнаружил около 20 призраков. Ему удалось не всех изгнать. Медиум заявил, что они живут тут дольше, чем семья Хайек, и поэтому имеют право здесь оставаться. И заверил звезду, что они безобидны.

А вот супруг актрисы – французский миллиардер Франсуа-Анри Пино – не верит в призраков, и называет все рассказы жены и дочери чепухой.

Напомним,